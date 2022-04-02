上海新增6311確診 佔中國單日新增病例數3分之2

中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，今日通報新增6311例本土確診病例。（法新社）

2022/04/02 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，今日通報新增6311例本土確診病例，佔中國新增本土確診病例約3分之2。

根據中國上海衛健委通報數據，新增武漢肺炎確診病例260例和「無症狀感染者」6051例，共計1日新增6311例本土確診病例，該單位稱其中5410例確診者在隔離中篩檢確診，其餘為「相關風險人群排查」時發現確診。

請繼續往下閱讀...

又據中國衛健委通報，該國今日通報新增2086例本土確診和「無症狀感染者」7789例，共計該國1日新增9875例本土確診病例；上海市新增病例佔1日新增病例壓倒性多數。

中國上海現對浦東、浦南地區進行階梯式管控，劃分封控、管控、防範等3個區域，號稱「階梯式管控」；有確診者足跡的社區、單位、場所按分區，與鄰近區域劃爲封控區，有封控區所在街鎮的其他區域劃爲管控區，浦東、浦南以及鄰近區域除封控區、管控區以外的其他區域爲防範區。

依照規定，封控區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，確診者相關樓棟採取14天封閉管理，封控區內其他區域實施「7天封閉管理+7天社區健康管理」，並實施相應篩檢作業，封閉管理期間嚴格落實居家隔離措施。

管控區實行「人不出小區、嚴禁聚集」並進行7天社區健康管理與篩檢作業，「原則上居家，每戶每天可安排1人分時有序至小區指定區域無接觸式取用配送物資」。封控區、管控區內符合特定情況需外出人員則進行量體溫、驗健康碼、登記、身份核驗等措施。

除此之外，當地自今日起強化「非必要不離滬（上海）」，離上海人員必須提供48小時內PCR陰性證明與24小時內篩檢陰性證明。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法