將與中簽訂安全協議 索羅門群島：不會讓中國設立軍事基地

索羅門群島今日表示，儘管將與中國簽訂安全協議，但不會允許北京政府在其領土上開設軍事基地。（法新社、美聯社；本報合成）

2022/04/01 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕在週遭鄰國強烈反對的背景下，索羅門群島今（1）日表示，儘管將與中國簽訂安全協議，但不會允許北京政府在其領土上開設軍事基地。

《路透》報導，索羅門群島總理辦公室在一份聲明中表示，與中國之間的協議並不包含讓對方設立軍事基地，「索羅門群島政府意識到設立軍事基地對國防可能造成的影響，在政府的監管之下，不會粗心草率的讓這種事情發生。」

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索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）至今尚未對外公布協議的細節，不過根據外洩的一部份草案內容顯示，中國軍艦此後將能在索國進行補給。

索羅門群島與中國的安全協議已經引起周圍國家的不安，密克羅尼西亞總統帕努埃洛（David Panuelo）週四表示，希望索國不要簽署這份協議；紐西蘭也警告，這份協議會打亂本地區長期以來的國防合作局勢。

澳大利亞國防部長國防部長杜登（Peter Dutton）則說，中國已經在南海建立了20個軍事戰略點，而澳洲政府擔心解放軍打算在大平洋諸島嶼上重現這種戰略。

杜登接著表示，一旦中國在索羅門群島設立軍事基地，將促使澳洲相對應增加軍事佈署，因為這座基地實在是太過接近澳洲領土。

索羅門群島今日表示，不會允許中國在領土上設立軍事基地。圖為索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞。（法新社）

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