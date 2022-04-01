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    俄攻烏歹戲拖棚 俄前首富：普廷已了解不可能軍事解決

    俄國前首富霍多科夫斯基對俄羅斯侵烏發表看法。（路透、美聯社，本報合成）

    俄國前首富霍多科夫斯基對俄羅斯侵烏發表看法。（路透、美聯社，本報合成）

    2022/04/01 16:34

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯前首富兼石油大亨、因挑戰普廷政權而流亡的霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky），3月31日在《德國之聲》（DW）專訪中表示，俄國入侵烏克蘭至今逾月，普廷總統已經了解「不可能有軍事解決方案」，眼下只剩2條路可走，動用核武升高態勢，或者上談判桌。

    霍多科夫斯基指出，由於俄軍未能迅速攻克烏國首都基輔，近日改口將著重「解放」烏東頓巴斯地區，「在軍事行動方面，普廷已經舉步維艱了。他現在有2個選項，一是升高態勢，包括動用戰術核武；二是展開誠懇的談判，穩定局勢。」

    他也提到，西方國家保持清楚、堅定的立場十分重要，若戰爭持續下去，甚至普廷動用核武或其他大規模毀滅性武器的話，西方必須全面支持烏克蘭，「西方國家這種清晰的立場，會促使普廷做出正確的決定。」

    針對美方指普廷可能被屬下誤導，並不了解真正的戰況，霍多科夫斯基也表示，「我完全相信普廷這次聽取了一大堆有關烏克蘭情況，以及自身軍隊的錯誤資訊」。

    他也直言普廷就是個「惡棍」，認為沒有先給這種人一點下馬威就想達成協議，將是個巨大的錯誤，只會激發他採取進一步攻擊。

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