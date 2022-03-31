為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    專家：索羅門群島政客被中資買通 恐成北京傀儡國

    索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）2019年在北京與中國國務院總理李克強見面。（歐新社資料照）

    索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）2019年在北京與中國國務院總理李克強見面。（歐新社資料照）

    2022/03/31 14:06

    〔即時新聞／綜合報導〕南太平洋島國索羅門群島計畫與中國簽訂安全條約，允許中國在該國駐軍，引發印太地區安全疑慮。索羅門群島安全事務專家塔利菲魯（Celsus Irokwato Talifilu）表示，若簽訂條約將衝擊印太地區安全情勢，並透露索國政治人物被中國企業買通，索羅門群島恐成中國的傀儡國。

    《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald）30日刊登馬萊塔省（Malaita）省長蘇達尼（Daniel Suidani）的政治顧問塔利菲魯的評論，他表示，這項安全條約對索國以及印太地區來說都是壞消息，中國蓄意讓索國捲入美中地緣政治紛爭，索國人民將會因此受害。

    塔利菲魯提到，由蘇達尼所領導的馬萊塔省從來就不同意索國在2019年與中國建交。他透露，來自中國的伐木業者買通索羅門群島政治人物，侵害索國的森林和人民，而由侵吞利益的政客組成的索國中央政府並未奉行民主政治，整個國家已淪為寡頭政治，政府不再向人民負責。

    他呼籲，澳洲、紐西蘭、日本和美國為了索國人民福祉和區域安全著想，不要支持索國政府的寡頭政治。他還說，為了不要成為中國的傀儡國家，聯合國安全理事會應確保2000年「敦士市和平協議」（Townsville Peace Agreement）獲得履行。該協議要求索國政府修憲，擴大馬萊塔省和其他省分的自治權。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    僅距1500公里！中國恐駐軍索羅門 澳洲總理：嚴重關切
    2022/03/26 18:49

    僅距1500公里！中國恐駐軍索羅門 澳洲總理：嚴重關切
    台灣救人中國造假搶功 吳釗燮嗆爆：乾脆說月亮屬於中國！
    2022/03/26 13:40

    台灣救人中國造假搶功 吳釗燮嗆爆：乾脆說月亮屬於中國！

    湖口鄉今非昔比 各建設帶動華麗變身
    美官員：中國圖在南太平洋建立軍事關係 索羅門格外令人關切
    2022/02/12 22:41

    美官員：中國圖在南太平洋建立軍事關係 索羅門格外令人關切
    索羅門群島發現確診病例 首都封城60小時
    2022/01/19 21:41

    索羅門群島發現確診病例 首都封城60小時

    第17屆 2022愛心獎現正接受提名
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播