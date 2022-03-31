專家：索羅門群島政客被中資買通 恐成北京傀儡國

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）2019年在北京與中國國務院總理李克強見面。（歐新社資料照）

2022/03/31 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕南太平洋島國索羅門群島計畫與中國簽訂安全條約，允許中國在該國駐軍，引發印太地區安全疑慮。索羅門群島安全事務專家塔利菲魯（Celsus Irokwato Talifilu）表示，若簽訂條約將衝擊印太地區安全情勢，並透露索國政治人物被中國企業買通，索羅門群島恐成中國的傀儡國。

《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald）30日刊登馬萊塔省（Malaita）省長蘇達尼（Daniel Suidani）的政治顧問塔利菲魯的評論，他表示，這項安全條約對索國以及印太地區來說都是壞消息，中國蓄意讓索國捲入美中地緣政治紛爭，索國人民將會因此受害。

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塔利菲魯提到，由蘇達尼所領導的馬萊塔省從來就不同意索國在2019年與中國建交。他透露，來自中國的伐木業者買通索羅門群島政治人物，侵害索國的森林和人民，而由侵吞利益的政客組成的索國中央政府並未奉行民主政治，整個國家已淪為寡頭政治，政府不再向人民負責。

他呼籲，澳洲、紐西蘭、日本和美國為了索國人民福祉和區域安全著想，不要支持索國政府的寡頭政治。他還說，為了不要成為中國的傀儡國家，聯合國安全理事會應確保2000年「敦士市和平協議」（Townsville Peace Agreement）獲得履行。該協議要求索國政府修憲，擴大馬萊塔省和其他省分的自治權。

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