為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    慘劇正在發生！上海封城醫院護士上網求救：我們走投無路了

    上海浦東正封城，居民叫苦無人理。（彭博）

    上海浦東正封城，居民叫苦無人理。（彭博）

    2022/03/31 07:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中國金融中心上海市浦東地區正在封城之中，由於一切倉促進行，致使各項醫藥及食物都十分短缺，居民生活亂成一團，已有上海人透過大聲公抗議要食物、要自由，目前傳出一位洗腎病人成「人球」數度轉院卻無法即時洗腎而去逝，微博上更有醫院護士公開求救「我們已經走投無路了」。

    綜合媒體報導，傳出死亡的這位上海77歲老人是位洗腎病患，不過在26日在醫院被檢測出陽性即隔離，隨後被轉院，連轉3個醫院，但他隨身藥品在第一家醫院時即已用完，在數度轉院過程，沒有醫院給他藥物，也沒有即時幫他洗腎，已在醫院的說法都是爆滿無法接診，致令這位病人輾轉在各醫院55小時後身亡。家屬更是在29日即死後一天才接到病故通知。

    微博上並有位自稱是上海黃浦區精神衛生分中心的一名護士，整個醫院被封控，全被禁足，但所有狀況不明，也沒有消殺，發現有病人來檢測陽性，且院內很多醫護及病人都發燒，甚至「燒到體溫表都測不出來」，護士連生理期連衛生用品都沒有，院方要護士自己解決。這位護士哀號求救「我們走投無路了」。

    目前微博上大量上海網民求救抱怨的訊息，最多的是缺乏食物和藥品，更有多位網民稱被檢測陽性，但無人理會只能被禁足在「等通知」，但有網民指她和其他5人一起被禁足在單位內已經5天，相關人員只一直說要他們等通知，但連等5天還沒有等到另外一句話。

    有網民稱過去10多天只中外賣一天吃一餐，但從29日起連外賣也叫不到，家裡剩幾包泡麵，不知能撐幾天；還有網民全家5口住一個小屋，老父患高血壓和慢性病又檢測「異常」，他避免老母和小孩受傳染，已在樓梯口睡3天。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    上海浦東正封城，超市菜架被搜刮一空。（彭博）

    上海浦東正封城，超市菜架被搜刮一空。（彭博）

    上海護士求救。（圖擷取自微博）

    上海護士求救。（圖擷取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國食安案再+1！爆加工廠嘴剝蠶豆 現場「進口」198kg
    2022/03/30 14:41

    中國食安案再+1！爆加工廠嘴剝蠶豆 現場「進口」198kg
    上海突封城卻人力不足 傳調動民兵協助封控
    2022/03/30 14:04

    上海突封城卻人力不足 傳調動民兵協助封控

    掌握成長先機 為兒童節最好禮物！
    只想吃飯！ 上海封城苦不堪言 居民上街喊口號：我們要自由
    2022/03/30 10:42

    只想吃飯！ 上海封城苦不堪言 居民上街喊口號：我們要自由
    上海封城 2萬多金融人員在公司「埋鍋造飯」
    2022/03/29 18:10

    上海封城 2萬多金融人員在公司「埋鍋造飯」

    力抗劇烈通膨 企業嚴選A級豪辦避險
    上海封城民眾搶買物資 唯有頂新「1款泡麵」沒人買
    2022/03/29 13:10

    上海封城民眾搶買物資 唯有頂新「1款泡麵」沒人買
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播