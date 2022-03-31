慘劇正在發生！上海封城醫院護士上網求救：我們走投無路了

上海浦東正封城，居民叫苦無人理。（彭博）

2022/03/31 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國金融中心上海市浦東地區正在封城之中，由於一切倉促進行，致使各項醫藥及食物都十分短缺，居民生活亂成一團，已有上海人透過大聲公抗議要食物、要自由，目前傳出一位洗腎病人成「人球」數度轉院卻無法即時洗腎而去逝，微博上更有醫院護士公開求救「我們已經走投無路了」。

綜合媒體報導，傳出死亡的這位上海77歲老人是位洗腎病患，不過在26日在醫院被檢測出陽性即隔離，隨後被轉院，連轉3個醫院，但他隨身藥品在第一家醫院時即已用完，在數度轉院過程，沒有醫院給他藥物，也沒有即時幫他洗腎，已在醫院的說法都是爆滿無法接診，致令這位病人輾轉在各醫院55小時後身亡。家屬更是在29日即死後一天才接到病故通知。

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微博上並有位自稱是上海黃浦區精神衛生分中心的一名護士，整個醫院被封控，全被禁足，但所有狀況不明，也沒有消殺，發現有病人來檢測陽性，且院內很多醫護及病人都發燒，甚至「燒到體溫表都測不出來」，護士連生理期連衛生用品都沒有，院方要護士自己解決。這位護士哀號求救「我們走投無路了」。

目前微博上大量上海網民求救抱怨的訊息，最多的是缺乏食物和藥品，更有多位網民稱被檢測陽性，但無人理會只能被禁足在「等通知」，但有網民指她和其他5人一起被禁足在單位內已經5天，相關人員只一直說要他們等通知，但連等5天還沒有等到另外一句話。

有網民稱過去10多天只中外賣一天吃一餐，但從29日起連外賣也叫不到，家裡剩幾包泡麵，不知能撐幾天；還有網民全家5口住一個小屋，老父患高血壓和慢性病又檢測「異常」，他避免老母和小孩受傳染，已在樓梯口睡3天。

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上海浦東正封城，超市菜架被搜刮一空。（彭博）

上海護士求救。（圖擷取自微博）

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