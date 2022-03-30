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    「我知道自己不太會用槍」 烏克蘭名廚在利維夫免費為難民供餐

    當地知名主廚克洛波騰科在烏俄開戰後，從基輔撤離到西部大城利維夫，他在當地開設一家餐廳，免費為大批難民提供餐點。（路透）

    當地知名主廚克洛波騰科在烏俄開戰後，從基輔撤離到西部大城利維夫，他在當地開設一家餐廳，免費為大批難民提供餐點。（路透）

    2022/03/30 10:00

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭爆發後，烏克蘭北、東、南等地都陷入戰火，大批民眾向西逃亡，烏克蘭西部大城利維夫（Lviv）成為許多難民聚集的地方，烏克蘭知名主廚克洛波騰科（Levgen Klopotenko）在該城開設一家餐廳，免費提供餐點給民眾填飽肚子，以繼續撤離。

    《路透》報導，烏克蘭版「廚神當道」（Master Chef）獲勝者、當地知名主廚克洛波騰科在烏俄開戰後，從基輔撤離到西部大城利維夫，他在當地開設一家餐廳，免費為大批難民提供餐點，克洛波騰科表示：「我知道自己不太擅場使用槍枝......但我了解自己可以活用刀子」，他認為自己的使命是養活人民。

    這間餐廳免費為難民提供餐點，資金來源除了克洛波騰科自掏腰包外，還有來自民眾捐款以及付費客人，克洛波騰科說，許多吃免費餐的人已經逃離了烏克蘭，前往波蘭等地避開戰火。

    數年前俄羅斯與烏克蘭爭論羅宋湯的起源地，烏克蘭知名主廚克洛波騰科發起「正名運動」，為這道湯向聯合國申請非物質文化遺產，表示：「他們（俄羅斯）休想偷走我們的羅宋湯。」

    克洛波騰科表示：「我知道自己不太擅場使用槍枝......但我了解自己可以活用刀子」，他認為自己的使命是養活人民。（路透）

    克洛波騰科表示：「我知道自己不太擅場使用槍枝......但我了解自己可以活用刀子」，他認為自己的使命是養活人民。（路透）

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