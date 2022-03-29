未錄取國際抗俄志願軍 王芮緹親揭原因 曝下一步動向

王芮緹遠赴東歐欲加入志願軍抗俄，不過沒有錄取。（圖擷自「柳人不悔」臉書，本報合成）

2022/03/29 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕我國35歲阿美族青年王芮緹近日遠赴芬蘭，申請加入烏克蘭國際志願軍對抗俄羅斯，不過他今日（29日）在社群上透露，並未徵選上國際傭兵，並透露其中理由。

王芮緹在臉書粉絲專頁「柳人不悔」發文說明，當他詢問申請加入烏克蘭國際志願軍的進度時，對方表示，很不幸他並未徵選上，但強調並不是不需要他，而是因為烏克蘭現在需要「有軍事衝突經驗」的人，第一批錄取的志願軍們並沒有特別設限，因此很多人是到當地之後才有「第一次軍事衝突經驗」。

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王芮緹指出，烏克蘭甚至解散了一批攜帶毒品還有酗酒的志願軍，專業人士認為這場戰爭比阿富汗、伊拉克的衝突還更加嚴峻，因為他們正在跟世界第二軍事強國作戰，為了把軍隊品質提高，在第二批徵選拉高了條件，這就是他沒有入選的原因。

王芮緹表示，他並不覺得意外，「憲兵並無軍事衝突經驗這是無可辯駁的事實，總不能說我是一位憲兵卻在申請表單上寫：『開過坦克、掃過地雷』，要寫這些不切實際的技能在申請表格上是不可能的，反過來說，台灣在第二批之後徵選條件已經微乎甚微，因為台灣沒有『正規』的武裝軍事衝突相關經驗，台灣年輕人並沒有打過任何戰爭。」

但是，烏克蘭方面表示，如果情況允許，也鼓勵王芮緹從事烏克蘭難民救援行動，對此王芮緹興奮表示，「下一站：波蘭（華沙），畢竟人道救援志工團體都在波蘭服務難民，既然提不了槍，那我就拿起刀煮一手台灣好菜給你們吃。」

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