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    中國教授施壓台灣學生國籍寫China 米蘭理工大學啟動調查

    米蘭理工大學中國籍教授陳貞在課堂上要求台灣留學生在論文中註明自己來自中國。（圖翻攝自推特）

    米蘭理工大學中國籍教授陳貞在課堂上要求台灣留學生在論文中註明自己來自中國。（圖翻攝自推特）

    2022/03/29 22:30

    〔即時新聞／綜合報導〕近日一段義大利米蘭理工大學（Milan Politecnico University）中國籍教授視訊授課的影片曝光，竟在課堂上公然要求台灣留學生在論文中標註來自中國，在網上引發熱議。校方得知後表示，已啟動內部調查。

    綜合《亞洲新聞通訊社》及其他媒體報導，台灣王姓留學生在米蘭理工大學就讀建築系，因為在論文上註明自己來自「台北，台灣」，引發中國籍教授陳真（Zhen Chen，音譯）不滿，最後王姓學生迫於壓力，只好將自己的國籍改為「台北，中國」。

    從推特上流傳的影片可以得知，該堂課採視訊方式進行，原本用英文講課的陳真，忽然在課堂上告訴另兩名外籍生有話要單獨跟王姓學生講，接著就開始用華語說：「我注意到你的（論文）提交，所以我個人想跟你溝通一下...我想說的是，整個歐盟，包括義大利，都認為台灣屬於中國，沒有一個歐盟政府，包括世界上大多數的國家，官方認可台灣是一個國家。」

    陳真接著說：「你可以去翻你們的憲法，在你們中華民國的憲法裡頭，台灣也只是一個省，而不是一個國家...我非常理解你們這一代人，你們所接受的教育，使得你們的國家認同和我們大陸有分歧，但是台灣不管是從歐盟的角度，還是從你們自己憲法的角度，都從來不是一個國家的名稱。」

    陳真雖宣稱，此事與論文、成績、他本身的國籍都無關，還強調絕不是在霸凌王姓學生，但之後又語帶威脅表示，「不久的將來可能兩岸就會發生巨變」。

    據悉，這段影片在推特已流傳數天，一直沒有後續消息。不過因為烏俄戰事意外在全球反共圈興起的「大翻譯運動」，不少海外中國人紛在社群平台翻譯這名小粉紅教授所說的內容；其中一名人在義大利的推特用戶「說真話的徐某人」，將陳真的話逐字翻成義大利文，在義國社會引發熱烈討論，包括義國最大媒體《Today Cronaca》在內等義媒都爭相報導此事，不少該國議員，甚至是前外交部副部長都跳出來要求校方將陳真停職。

    對此，有當地媒體特地聯繫米蘭理工大學，要求校方做出回應，校方僅稱已啟動內部調查，審視陳真的行為是否符合校方規範。

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