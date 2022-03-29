中國教授施壓台灣學生國籍寫China 米蘭理工大學啟動調查
〔即時新聞／綜合報導〕近日一段義大利米蘭理工大學（Milan Politecnico University）中國籍教授視訊授課的影片曝光，竟在課堂上公然要求台灣留學生在論文中標註來自中國，在網上引發熱議。校方得知後表示，已啟動內部調查。
綜合《亞洲新聞通訊社》及其他媒體報導，台灣王姓留學生在米蘭理工大學就讀建築系，因為在論文上註明自己來自「台北，台灣」，引發中國籍教授陳真（Zhen Chen，音譯）不滿，最後王姓學生迫於壓力，只好將自己的國籍改為「台北，中國」。
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從推特上流傳的影片可以得知，該堂課採視訊方式進行，原本用英文講課的陳真，忽然在課堂上告訴另兩名外籍生有話要單獨跟王姓學生講，接著就開始用華語說：「我注意到你的（論文）提交，所以我個人想跟你溝通一下...我想說的是，整個歐盟，包括義大利，都認為台灣屬於中國，沒有一個歐盟政府，包括世界上大多數的國家，官方認可台灣是一個國家。」
陳真接著說：「你可以去翻你們的憲法，在你們中華民國的憲法裡頭，台灣也只是一個省，而不是一個國家...我非常理解你們這一代人，你們所接受的教育，使得你們的國家認同和我們大陸有分歧，但是台灣不管是從歐盟的角度，還是從你們自己憲法的角度，都從來不是一個國家的名稱。」
陳真雖宣稱，此事與論文、成績、他本身的國籍都無關，還強調絕不是在霸凌王姓學生，但之後又語帶威脅表示，「不久的將來可能兩岸就會發生巨變」。
據悉，這段影片在推特已流傳數天，一直沒有後續消息。不過因為烏俄戰事意外在全球反共圈興起的「大翻譯運動」，不少海外中國人紛在社群平台翻譯這名小粉紅教授所說的內容；其中一名人在義大利的推特用戶「說真話的徐某人」，將陳真的話逐字翻成義大利文，在義國社會引發熱烈討論，包括義國最大媒體《Today Cronaca》在內等義媒都爭相報導此事，不少該國議員，甚至是前外交部副部長都跳出來要求校方將陳真停職。
對此，有當地媒體特地聯繫米蘭理工大學，要求校方做出回應，校方僅稱已啟動內部調查，審視陳真的行為是否符合校方規範。
2. video part 2— 巴丢草 Badiucao???????? （@badiucao） March 26, 2022
Chen Zhen,a Chinese teacher hired by @polimi Politechnico di Milan, uses class time to 'educate' a Taiwan Student not to use Taiwan as a country but a part of China.
He should lose his job for such political bullying. pic.twitter.com/ixFwgtQHLS