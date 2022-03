中國教授施壓台灣學生國籍寫China 米蘭理工大學啟動調查

2022/03/29 22:30

〔即時新聞/綜合報導〕近日一段義大利米蘭理工大學(Milan Politecnico University)中國籍教授視訊授課的影片曝光,竟在課堂上公然要求台灣留學生在論文中標註來自中國,在網上引發熱議。校方得知後表示,已啟動內部調查。

綜合《亞洲新聞通訊社》及其他媒體報導,台灣王姓留學生在米蘭理工大學就讀建築系,因為在論文上註明自己來自「台北,台灣」,引發中國籍教授陳真(Zhen Chen,音譯)不滿,最後王姓學生迫於壓力,只好將自己的國籍改為「台北,中國」。

從推特上流傳的影片可以得知,該堂課採視訊方式進行,原本用英文講課的陳真,忽然在課堂上告訴另兩名外籍生有話要單獨跟王姓學生講,接著就開始用華語說:「我注意到你的(論文)提交,所以我個人想跟你溝通一下...我想說的是,整個歐盟,包括義大利,都認為台灣屬於中國,沒有一個歐盟政府,包括世界上大多數的國家,官方認可台灣是一個國家。」

陳真接著說:「你可以去翻你們的憲法,在你們中華民國的憲法裡頭,台灣也只是一個省,而不是一個國家...我非常理解你們這一代人,你們所接受的教育,使得你們的國家認同和我們大陸有分歧,但是台灣不管是從歐盟的角度,還是從你們自己憲法的角度,都從來不是一個國家的名稱。」

陳真雖宣稱,此事與論文、成績、他本身的國籍都無關,還強調絕不是在霸凌王姓學生,但之後又語帶威脅表示,「不久的將來可能兩岸就會發生巨變」。

據悉,這段影片在推特已流傳數天,一直沒有後續消息。不過因為烏俄戰事意外在全球反共圈興起的「大翻譯運動」,不少海外中國人紛在社群平台翻譯這名小粉紅教授所說的內容;其中一名人在義大利的推特用戶「說真話的徐某人」,將陳真的話逐字翻成義大利文,在義國社會引發熱烈討論,包括義國最大媒體《Today Cronaca》在內等義媒都爭相報導此事,不少該國議員,甚至是前外交部副部長都跳出來要求校方將陳真停職。

對此,有當地媒體特地聯繫米蘭理工大學,要求校方做出回應,校方僅稱已啟動內部調查,審視陳真的行為是否符合校方規範。

