國籍被改中國！台灣人告挪威政府 上訴二審判決駁回

挪威移民局（UDI）自2010年起，陸續將台灣人居留證上的國籍由台灣改為中國。在挪台灣人對此不滿，集資控告挪威政府，近日上訴二審被判決駁回。（擷取自「在挪台灣人國籍正名運動」）

2020/09/14 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕臉書專頁「在挪威台灣人國籍正名運動」因國籍遭註記為中國，集資提告挪威政府。奧斯陸（Oslo）地方法院4月28日判決一審敗訴。訴訟團隊上訴二審，近日收到簡易判決書確定「判決駁回」。粉專指出，雖然失望，但會繼續上訴到最高法院，直到窮盡挪威國內救濟途徑。

臉書專頁「在挪威台灣人國籍正名運動」由曾經或正在挪威留學的台灣學生組成，為抗議居留證上的國籍被註記為「Kina（中國）」，2017年先對挪威移民局提出訴願，申訴無效後，再向群眾集資費用，聘請律師提告挪威政府。

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粉專發文表示，訴訟團隊在5月初收到一審判決書，「奧斯陸地方法院輕率地以簡易判決，未經言詞辯論即判決我們顯無理由敗訴」。

文中指出，上訴二審時，訴訟團隊提出許多其他歐洲國家發給台灣人的居留證，想藉此證明即使在「一個中國」框架下，多數歐洲國家仍給予台灣人符合其身份認同的註記，而不影響該國外交立場。

另一方面，訴訟團隊也提醒二審法官勿再以簡易判決駁回上訴，否則將違反歐洲人權公約第13 條的直接審理原則，侵害訴訟權。但當地時間9月11日，團隊收到僅僅6頁的簡易判決書。

粉專控訴，司法程序應是兩造互相提出證據、實質辯論以實現正義的過程，但在這樣具爭議性的案件裡，挪威一、二審法院皆不給予原告到法院言詞辯論的機會，令人失望。

但粉專強調，「接下來我們還會再繼續上訴到最高法院，直到窮盡挪威國內救濟途徑，走到能夠正面對決的那天。」

本報報導，「在挪威台灣人國籍正名運動」規劃透過民事訴訟，從奧斯陸地方法院、挪威高等法院、最高法院往上告，若都敗訴，將一路上訴到歐洲人權法院。

「在挪威台灣人國籍正名運動」臉書全文

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