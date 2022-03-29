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    俄軍下令擴徵兵力無用 美智庫：儲備軍力正逐漸耗盡

    ISW推估，俄羅斯雖然4月1日將展開徵兵，但新兵短期內難以達到戰備標準，俄軍可部署於烏克蘭的儲備兵力正逐漸耗盡。圖為烏軍士兵及死亡倒地的俄軍士兵。（法新社）

    ISW推估，俄羅斯雖然4月1日將展開徵兵，但新兵短期內難以達到戰備標準，俄軍可部署於烏克蘭的儲備兵力正逐漸耗盡。圖為烏軍士兵及死亡倒地的俄軍士兵。（法新社）

    2022/03/29 13:28

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，遭遇激烈抵抗，華府智庫「戰爭研究所」（ISW） 公佈截至美東時間3月28日下午3點（烏克蘭時間28日晚間10點）的各地最新戰況，烏軍在東北部及南部戰線的進攻仍停滯不前，對於東南港口城市馬立波（Mariupol）的占領持續進行。ISW推估，俄羅斯4月1日將展開陸軍預備役徵兵，但短期內難以達到戰備標準，俄軍可部署於烏克蘭的儲備兵力正逐漸耗盡。

    ISW指出，雖然俄羅斯聲稱要將俄軍集中在烏克蘭東部，但俄軍並未放棄包圍、占領基輔的目標。在基輔西北部方面，烏軍重奪小鎮伊爾平（Irpin），在未來數日內可能會利用俄軍部隊輪調的空檔，進一步奪回更多基輔西北部的國土。

    俄軍目前在烏克蘭東北部的行動停滯不前，第1近衛戰車軍的一個營級戰術群（BTG）更從蘇梅（Sumy）一帶被打退，撤回俄國境內。

    ISW表示，烏克蘭情報部門指出，俄羅斯將在4月1日展開陸軍預備役徵兵，用於補充在烏克蘭境內作戰的部隊，部分遭判刑罪犯可響應徵兵換取特赦，俄軍希望能藉此在短期內集結兵力進攻。但ISW認為，俄羅斯目前可用且訓練有素的儲備兵力人數很少，徵召進來的新兵要訓練數月才能達到最低的戰鬥標準。

    烏克蘭總參謀部28日表示，俄羅斯繼續將更多部隊部署至烏克蘭，包括太平洋艦隊的第155海軍步兵旅、第14獨立近衛特種部隊旅的一個未知單位，另外有不明的西部軍區和太平洋艦隊部隊持續向烏克蘭部署。烏克蘭情報當局觀察，目前來自俄羅斯東方的交通運輸強度有顯著下降，顯示俄羅斯可能已經將大部分儲備兵力部署到烏克蘭。

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