怎沒拿鮮花迎接？ 俄國撒數十億美元滲透烏克蘭 失敗原因曝光

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,知名調查記者格羅澤夫(Christo Grozev)在網路節目表示,俄羅斯自2014年起花費數十億美元滲透親俄政客,但這些資金都被親俄政客貪汙,因此沒有發揮應有的作用。

總部設於荷蘭的權威事實查核、新聞調查集團「Bellingcat」集團執行長、首席俄羅斯調查記者格羅澤夫26日表示,自2014年以來,俄羅斯為了滲透烏克蘭政局,已在烏克蘭的親俄政客和宣傳人員身上花費了數十億美元,但這些活動資金都被親俄政客給貪汙掉了,因此沒有發揮應有的滲透作用。

格羅澤夫指出,親俄政客拿錢沒辦事,還製作假的情報給俄國克里姆林宮,讓克宮以為派兵入侵烏克蘭會受到烏克蘭民眾歡迎,拿鮮花來迎接。

