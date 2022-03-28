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    怎沒拿鮮花迎接？ 俄國撒數十億美元滲透烏克蘭 失敗原因曝光

    知名調查記者格羅澤夫表示，俄羅斯自2014年起花費數十億美元滲透親俄政客，但這些資金都被親俄政客貪汙，還製作假的情報給俄國克里姆林宮。圖為俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    知名調查記者格羅澤夫表示，俄羅斯自2014年起花費數十億美元滲透親俄政客，但這些資金都被親俄政客貪汙，還製作假的情報給俄國克里姆林宮。圖為俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    2022/03/28 22:54

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，知名調查記者格羅澤夫（Christo Grozev）在網路節目表示，俄羅斯自2014年起花費數十億美元滲透親俄政客，但這些資金都被親俄政客貪汙，因此沒有發揮應有的作用。

    總部設於荷蘭的權威事實查核、新聞調查集團「Bellingcat」集團執行長、首席俄羅斯調查記者格羅澤夫26日表示，自2014年以來，俄羅斯為了滲透烏克蘭政局，已在烏克蘭的親俄政客和宣傳人員身上花費了數十億美元，但這些活動資金都被親俄政客給貪汙掉了，因此沒有發揮應有的滲透作用。

    格羅澤夫指出，親俄政客拿錢沒辦事，還製作假的情報給俄國克里姆林宮，讓克宮以為派兵入侵烏克蘭會受到烏克蘭民眾歡迎，拿鮮花來迎接。

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