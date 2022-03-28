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    馬斯克自曝「疑似」2度確診！ 無奈嘆：武肺是特修斯的病毒

    馬斯克今（28）日在推特上透露，自己「可能」再度確診武漢肺炎。（美聯社）

    馬斯克今（28）日在推特上透露，自己「可能」再度確診武漢肺炎。（美聯社）

    2022/03/28 19:01

    〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）去年11月疑似確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），接受採檢後2度出現陽性反應，沒想到馬斯克今（28）日在推特發文，稱自己「可能」又罹患武漢肺炎，且透露了恐是變種病毒。

    馬斯克今（28）日在推特表示，「武漢肺炎是『特修斯的病毒』。在它不再是武漢肺炎之前，基因還會歷經多少次改變？我可能再度確診武漢肺炎了（嘆氣），但沒有任何顯著症狀。」

    去年11月，馬斯克就疑似確診武漢肺炎，並在同天內接受4次病毒檢測，結果呈現2次陽性、2次陰性。

    「特修斯」的說法，應是出自「特修斯之船（Ship of Theseus）」，亦稱特修斯悖論，是1世紀時的希臘作家普魯塔克提出的問題，質疑如果特修斯船上的木頭逐漸被替換，直到所有的木頭都不是原來的木頭，那這艘船還是原來的那艘船嗎？探討假定某物體的構成要素被置換後，它依舊還是原來的物體嗎？這個問題有許多不同的版本。

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