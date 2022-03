馬斯克自曝「疑似」2度確診！ 無奈嘆：武肺是特修斯的病毒

2022/03/28 19:01

〔即時新聞/綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)去年11月疑似確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),接受採檢後2度出現陽性反應,沒想到馬斯克今(28)日在推特發文,稱自己「可能」又罹患武漢肺炎,且透露了恐是變種病毒。

馬斯克今(28)日在推特表示,「武漢肺炎是『特修斯的病毒』。在它不再是武漢肺炎之前,基因還會歷經多少次改變?我可能再度確診武漢肺炎了(嘆氣),但沒有任何顯著症狀。」

去年11月,馬斯克就疑似確診武漢肺炎,並在同天內接受4次病毒檢測,結果呈現2次陽性、2次陰性。

「特修斯」的說法,應是出自「特修斯之船(Ship of Theseus)」,亦稱特修斯悖論,是1世紀時的希臘作家普魯塔克提出的問題,質疑如果特修斯船上的木頭逐漸被替換,直到所有的木頭都不是原來的木頭,那這艘船還是原來的那艘船嗎?探討假定某物體的構成要素被置換後,它依舊還是原來的物體嗎?這個問題有許多不同的版本。

Covid-19 is the virus of Theseus.



How many gene changes before it’s not Covid-19 anymore?



I supposedly have it again (sigh), but almost no symptoms.