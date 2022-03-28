林鄭月娥承認：合理推算香港確診數不止100萬人

香港特首林鄭月娥今承認，儘管快測平台陽性確診登記者超過百萬例，不過「從合理推算，現在香港染疫人數不止100萬」。（彭博）

2022/03/28 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）昨（27日）新增確診8037例。香港特首林鄭月娥今承認，儘管快測平台陽性確診登記者超過百萬例，不過「從合理推算，現在香港染疫人數遠不止100萬」。

綜合港媒報導，林鄭月娥今首次承認，感染人數比現在官方實際公布更多，今日林鄭月娥在抗疫記者會上表示，港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅曾告知自己，香港計算死亡率的分母應該更大，近日也有注意到專家使用數據模型推測的疫情趨勢，雖然「快測陽性確診登記逾百萬例，不過合理推算，現在香港染疫人數不止100萬，估計香港約有四分之一的人確診，約為180萬人染疫」。

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針對近2日確診數下降，被問及是否會如期放寬社交距離措施，林鄭月娥說，理解市民抗疫疲勞，但仍呼籲市民減少家庭聚會、嚴守防疫要求，希望未來能恢復到校上課、晚市等活動。

林鄭月娥強調，港府仍未放棄全民檢測，要安排妥當才能進行，並再次重申，「如果進行全民篩測，3個月內曾染疫者將可豁免不用測」。另，因應下月起香港取消對9個國家的禁飛令，目前與旅館業討論後，已將檢疫酒店或旅館增加至1萬間。

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