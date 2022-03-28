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    悼念馬立波劇院罹難者 匈牙利民眾在多瑙河岸擺出300雙鞋子

    俄羅斯軍隊轟炸烏克蘭馬立波劇院造成300死，匈牙利民眾為此聚集在多瑙河畔，擺放出300雙鞋子悼念罹難者。（圖擷自Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine in Hungary臉書）

    俄羅斯軍隊轟炸烏克蘭馬立波劇院造成300死，匈牙利民眾為此聚集在多瑙河畔，擺放出300雙鞋子悼念罹難者。（圖擷自Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine in Hungary臉書）

    2022/03/28 10:03

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊3月16日轟炸有民眾避難的烏克蘭馬立波劇院，傳出造成300人死亡，匈牙利民眾27日為此聚集在首都布達佩斯的多瑙河畔，擺放出300雙鞋子悼念罹難者。

    《BBC》報導，悼念活動組織者表示，這300雙鞋子放在二戰紀念雕塑「多瑙河岸的鞋子」附近，並強調歐洲人民必須採取一切措施來結束俄軍侵烏的行為，在事情結束之前，鞋子將繼續放在那裡。

    烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba），對於匈牙利的悼念活動相當感激，同時也向各界喊話「歷史正在重演...僅僅同情是不夠的，我們需要做出實際行動，進而達成永不重演。」

    據了解，第二次世界大戰期間，納粹勢力在多瑙河邊勒令匈牙利猶太人脫鞋，再將他們槍殺並推入河中，「多瑙河岸的鞋子」便是還原當年死難者所遺留的鞋子。

    多瑙河畔雕塑「多瑙河岸的鞋子」，是為了紀念二戰時在河邊被納粹槍殺的死難者。（法新社）

    多瑙河畔雕塑「多瑙河岸的鞋子」，是為了紀念二戰時在河邊被納粹槍殺的死難者。（法新社）

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