高級戰利品！ 烏克蘭擄獲俄軍重要飛彈雷達偵察系統

2022/03/27 00:16

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭軍民奮力抵抗俄羅斯的入侵,並持續擄獲俄軍各式武器裝備與戰車,如今烏軍又擄獲俄軍重要飛彈雷達偵察系統,Zoo-1M防空雷達和1L261砲兵定位雷達車輛,俄軍損失慘重。

追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」貼出照片,指出烏克蘭武裝部隊擄獲一組俄軍重要飛彈雷達偵察系統,分別是用來偵查彈道飛彈的Zoo-1M防空雷達,和偵查砲兵位置的1L261砲兵定位雷達。

據悉,該款飛彈雷達偵察系統可在高強度電戰干擾下運作,除了可校正友方的火砲,也能在23公里外偵測155mm口徑、27公里偵測203mm的跨射火炮,同時可在約30至40公里以外偵察火箭彈的發射點。

1L260 Zoopark-1M炮彈雷達偵察系統性能諸元:

作戰性能:用於校正友方的火砲、偵測到一門或多門火炮與火箭發射的炮彈

正式服役日期:2013年

偵查範圍:可以探測距離最遠15公里的火砲位置、迫擊砲20公里、多管火箭炮30公里

資料來源:外媒、維基百科

#Ukraine: A modern and potent Russian 1L261 radar vehicle from the 1L260 Zoopark-1M counter-battery radar complex was captured by UA forces - the radar is capable to detect a 152-155mm artillery shell at a range of 23 kilometers.



This system only began service with RF in 2013. pic.twitter.com/pDyFxfhXxj