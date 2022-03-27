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    高級戰利品！ 烏克蘭擄獲俄軍重要飛彈雷達偵察系統

    用來偵查彈道飛彈的Zoo-1M防空雷達。（圖擷取自推特）

    用來偵查彈道飛彈的Zoo-1M防空雷達。（圖擷取自推特）

    2022/03/27 00:16

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍民奮力抵抗俄羅斯的入侵，並持續擄獲俄軍各式武器裝備與戰車，如今烏軍又擄獲俄軍重要飛彈雷達偵察系統，Zoo-1M防空雷達和1L261砲兵定位雷達車輛，俄軍損失慘重。

    追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」貼出照片，指出烏克蘭武裝部隊擄獲一組俄軍重要飛彈雷達偵察系統，分別是用來偵查彈道飛彈的Zoo-1M防空雷達，和偵查砲兵位置的1L261砲兵定位雷達。

    據悉，該款飛彈雷達偵察系統可在高強度電戰干擾下運作，除了可校正友方的火砲，也能在23公里外偵測155mm口徑、27公里偵測203mm的跨射火炮，同時可在約30至40公里以外偵察火箭彈的發射點。

    1L260 Zoopark-1M炮彈雷達偵察系統性能諸元：


    作戰性能：用於校正友方的火砲、偵測到一門或多門火炮與火箭發射的炮彈
    正式服役日期：2013年
    偵查範圍：可以探測距離最遠15公里的火砲位置、迫擊砲20公里、多管火箭炮30公里
    資料來源：外媒、維基百科

    圖為偵查砲兵位置的1L261砲兵定位雷達。（圖擷取自推特）

    圖為偵查砲兵位置的1L261砲兵定位雷達。（圖擷取自推特）

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