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    菲陸軍建軍125週年 「鐵刀」車載榴砲亮相具「多發同時彈著」戰力

    「鐵刀」採高度模組化設計，可按客戶需求安裝在6輪或8輪卡車上，方便與現有砲兵系統整合，並可搭載18發彈藥與所需的裝藥。（擷取自菲律賓陸軍網站）

    「鐵刀」採高度模組化設計，可按客戶需求安裝在6輪或8輪卡車上，方便與現有砲兵系統整合，並可搭載18發彈藥與所需的裝藥。（擷取自菲律賓陸軍網站）

    2022/03/26 10:56

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓陸軍建軍125週年，會場展示購自以色列防務公司埃爾比特系統（Elbit Systems）的155公厘52倍徑「鐵刀」（ATMOS Iron Saber）車載榴彈砲與M125A2自走迫擊砲車等裝備，展現該國國防現代化成果。

    在為期一個月的建軍125週年紀念活動中，菲國陸軍砲兵團展示的「鐵刀」採155公厘52倍徑榴砲，可搭配北約所有規格之現役砲彈，發射M107高爆彈時，射程可達24.5公里；發射新型火箭增程彈時，最大射程進一步來到65公里。

    「鐵刀」搭載半自動裝填系統，使其射速可達每分鐘6發，搭配先進射擊任務電腦與射控，將可進一步執行「多發同時彈著」（MRSI）等射擊模式，亦即可經由不同的發射仰角及彈道接連發射砲彈，讓先後發射的多發砲彈同時擊中同一目標。

    埃爾比特系統表示，「鐵刀」採高度模組化設計，可按客戶需求安裝在6輪或8輪卡車上，方便與現有砲兵系統整合，並可搭載18發砲彈與所需的裝藥。

    本次活動為菲律賓「鐵刀」車載榴砲首度公開展出，菲國共採購12套「鐵刀」（ATMOS Iron Saber）車載榴彈砲。除菲國外，現另有泰國、羅馬尼亞、亞塞拜然等多國採用該設備，當前埃爾比特系統也正積極爭取美國陸軍採購。

    鐵刀車載榴彈砲性能諸元：

    車輛載具：6輪或8輪重型卡車

    火砲：155公厘52倍徑榴砲

    射速：每分鐘6發

    射程：24.5公里（M107高爆彈）、65公里（新型火箭增程彈）

    特性：可執行「多發同時彈著」（MRSI）射擊模式

    「鐵刀」搭載半自動裝填系統使其可讓射速達每分鐘6發，搭配先進射擊任務電腦與射控，將可進一步執行「多發同時彈著」（MRSI）等射擊模式。（擷取自菲律賓陸軍網站）

    「鐵刀」搭載半自動裝填系統使其可讓射速達每分鐘6發，搭配先進射擊任務電腦與射控，將可進一步執行「多發同時彈著」（MRSI）等射擊模式。（擷取自菲律賓陸軍網站）

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