為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》中國新增4790例本土 續堅持「動態清零」

    中國國家衛健委表示，要繼續堅持「動態清零」，盡快實現「社會面清零」。圖為中國上海市1處封鎖區域。（路透；本報合成）

    中國國家衛健委表示，要繼續堅持「動態清零」，盡快實現「社會面清零」。圖為中國上海市1處封鎖區域。（路透；本報合成）

    2022/03/25 18:46

    〔即時新聞／綜合報導〕中國境內的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍然嚴峻，今（25）日通報新增1301例本土確診與3489例本土無症狀感染，合計新增4790例本土病例。中國國家衛生健康委員會表示，中國疫情仍在發展階段，波及範圍持續擴大，「要繼續堅持動態清零」。

    綜合中國媒體報導，中國國家衛健委今天公告，新增1301例本土確診與3489例本土無症狀感染，合計新增4790例本土病例。吉林省與上海市仍是疫情重災區，光是吉林就新增1110例確診與900例無症狀感染，上海也新增27例確診與1582例無症狀感染。

    中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍指出，自本月1日至24日，中國境內累計新增逾5萬6000例本土病例，疫情遍及28省，其中吉林省疫情仍處於高峰，上海市、河北省、福建省與遼寧省的疫情近日亦快速增長。

    中國國家衛健委發言人米鋒表示，中國新增本土病例數仍處於高峰，波及地區範圍持續擴大，疫情仍在發展階段，「要繼續堅持『動態清零』總方針不動搖，徹底阻斷疫情社區傳播，盡快實現『社會面清零』」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國23省再增逾4700例 專家稱：新冠病毒沒那麼嚇人
    2022/03/24 10:58

    中國23省再增逾4700例 專家稱：新冠病毒沒那麼嚇人
    中國單日再增近5千例 專家：動態清零難度大
    2022/03/23 10:59

    中國單日再增近5千例 專家：動態清零難度大

    終結啤酒肚 專業醫師教這招
    上海單日新增確診創新高 啟用後備醫院治療病患
    2022/03/22 13:27

    上海單日新增確診創新高 啟用後備醫院治療病患
    動態清零2年疫情急升民怨激增 中國防疫面臨挑戰
    2022/03/21 18:24

    動態清零2年疫情急升民怨激增 中國防疫面臨挑戰
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播