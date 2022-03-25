武漢肺炎》中國新增4790例本土 續堅持「動態清零」

中國國家衛健委表示，要繼續堅持「動態清零」，盡快實現「社會面清零」。圖為中國上海市1處封鎖區域。（路透；本報合成）

2022/03/25 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國境內的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍然嚴峻，今（25）日通報新增1301例本土確診與3489例本土無症狀感染，合計新增4790例本土病例。中國國家衛生健康委員會表示，中國疫情仍在發展階段，波及範圍持續擴大，「要繼續堅持動態清零」。

綜合中國媒體報導，中國國家衛健委今天公告，新增1301例本土確診與3489例本土無症狀感染，合計新增4790例本土病例。吉林省與上海市仍是疫情重災區，光是吉林就新增1110例確診與900例無症狀感染，上海也新增27例確診與1582例無症狀感染。

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中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍指出，自本月1日至24日，中國境內累計新增逾5萬6000例本土病例，疫情遍及28省，其中吉林省疫情仍處於高峰，上海市、河北省、福建省與遼寧省的疫情近日亦快速增長。

中國國家衛健委發言人米鋒表示，中國新增本土病例數仍處於高峰，波及地區範圍持續擴大，疫情仍在發展階段，「要繼續堅持『動態清零』總方針不動搖，徹底阻斷疫情社區傳播，盡快實現『社會面清零』」。

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