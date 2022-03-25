普廷顏面無光！烏「超狂阿公」偷俄軍彈藥車轉送自家士兵

烏克蘭蘇梅州一位阿公，為了協助自家士兵強化戰力，竟直接偷走了一輛俄軍裝載彈藥等軍備的卡車，隨後轉送給自家士兵禦敵。（圖擷取自@sumydefense官方抖音，本報合成）

2022/03/25 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯發動「侵烏戰爭」屆滿一個月，相較烏克蘭「軍民合作」齊心禦敵的鬥志昂揚，俄軍因「後勤」出問題加上軍心渙散，戰事受挫，進而加大空襲力度，甚直揚言動用小型核武。近日，烏國北部蘇梅州（Sumy）一位阿公，為了幫自家士兵「增強戰力」，竟直接偷走俄軍的彈藥車，轉送給自家士兵，恐讓俄國總統普廷（Vladimir Putin）顏面無光。

據英媒《每日星報》報導，烏克蘭蘇梅州一位阿公，為了協助自家士兵強化戰力，竟直接偷走了一輛裝載彈藥等軍備的俄軍卡車，隨後轉送給自家士兵禦敵。

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由「＠sumydefense」帳號上傳在抖音的影片顯示，在將俄軍的彈藥車轉交給烏克蘭士兵後，偷車的阿公與烏軍都笑了，甚至還開起了玩笑，慶賀他們擄獲的戰利品。

報導指出，烏國阿公與士兵在俄國的軍備卡車中，發現了MRE野戰口糧（Meal, Ready-to-Eat field rations）、行軍用的帆布背包與大量彈藥。

報導提到，俄軍先前棄置的坦克車，曾遭一名烏克蘭農夫開著拖拉車拖走，當時便在社群平台上引發熱議。

這段阿公偷車的超狂影片，最先是由烏國研究員修多西（Arslon Xudosi）公開，隨後在抖音等社群媒體上流傳，而烏國國會議員瓦西蓮科（Lesia Vasylenko）也有轉發。

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