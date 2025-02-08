花蓮戶政所查水表輿論炸鍋 胡仁順爆：調查站將以行政疏失結案

花蓮民進黨縣議員胡仁順爆料，檢調單位不採信公務員、民眾提供的證據，打算以行政疏失結案。（記者花孟璟攝）

2025/02/08 23:33

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁第1階段連署送中選會，卻傳出連署民眾被戶政單位查水表，民進黨花蓮縣議員胡仁順今爆料，6日他已將相關證據提供檢調，但即使當天輿論沸騰，花蓮市戶政所主任卻仍要求基層公務員，下午出門調查罷免簽名，甚至連調查站都只採信縣府說法，打算以「行政疏失」結案，讓他完全無法接受。

花蓮罷免傅崐萁第1階段連署3日送中選會，5日花蓮就傳出連署民眾被戶政單位查水表，民進黨花蓮議員胡仁順痛批「查水表到底是誰濫權下令」？檢調在花蓮竟失去功能？因為檢調不辦，只好透過網路及輿論告發！胡仁順還原「花蓮查水表」事件順序。

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首先是5日下午，有戶政所公務人員揭露「同事要出門查罷免民眾」，花蓮戶政所陳姓秘書捧著大疊文件，到連署民眾家中按門鈴的照片，也開始在網路流傳。

胡仁順指出，6日早上已有媒體到戶政事務所採訪，訪問花縣府民政處長明良臻，但即使輿論已發酵，中午他仍接獲基層公務員爆。被要求出門「繼續查水表」，直到花縣府、戶政所下午收到中選會公文指，直接到民眾家中查核屬違法行為，應由中選會寄發查詢書給民眾，戶政所鍾姓主任才停止行為；且花蓮市民代表歐彥志也證稱，6日早上他的母親也被戶政人員查水表。

胡仁順爆料，在罷免案送中選會後，戶政所主任馬上找里長開會討論帶路，縣府民政處長明良臻也在場，且有多名公務員指證，2月5日明良臻就在花蓮市戶政事務所，但目前得知訊息是，調查站不採用這些證據，卻只採信縣府說法，打算以「行政疏失」了結此案。

胡仁順認為，原本希望透過檢調深入追查幕後下令、逼迫公務人員作出違法行為的黑手，卻完全看不到檢調有所作為，造成公民在行駛罷免權時，竟遭行政權恐嚇，無法免於恐懼，他將會近日前往向司法單位告發，不能再讓賣台的立委繼續為所欲為。

戶政所陳姓秘書到民眾家按門鈴查對罷免資料。（記者花孟璟攝）

花蓮公民行使罷免權，卻被戶政事務所秘書到府查水表。（翻攝網路）

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