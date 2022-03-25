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    曾來台協訓！ 美軍「綠扁帽」也默默訓練烏軍 發揮關鍵作用

    美國陸軍特種部隊俗稱「綠扁帽」，任務包括非傳統戰爭、反叛亂、特種偵察、反恐、反大規模毀滅性武器擴散等，是美軍專責執行特殊任務的特種部隊之一，聲名遠播。（取自美國陸軍臉書）

    美國陸軍特種部隊俗稱「綠扁帽」，任務包括非傳統戰爭、反叛亂、特種偵察、反恐、反大規模毀滅性武器擴散等，是美軍專責執行特殊任務的特種部隊之一，聲名遠播。（取自美國陸軍臉書）

    2022/03/25 16:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍特種部隊，也就是大名鼎鼎的「綠扁帽」（Green Berets）部隊曾輪番來台協訓，從中退伍的官兵透露，綠扁帽部隊非常重視烏克蘭，並在訓練軍隊方面發揮關鍵作用。

    根據《福斯新聞》（Fox News）報導，綠扁帽即使沒有直接協防烏克蘭，但在訓練烏軍方面發揮關鍵作用。

    從綠扁帽部隊以中士身分退休的摩爾少校（Martin Moore）強調，綠扁帽「非常重視烏克蘭」，在2014年俄羅斯吞併克里米亞後，便到烏克蘭協訓，「沒人比綠扁帽更擅長訓練」。

    摩爾指出，綠扁帽長年默默地在世界各地協訓，能有效提升該國部隊戰力，「幫助各國軍隊為類似烏俄戰爭的情況來作準備」。

    摩爾稱，綠扁帽和美國陸軍國民警衛隊2014年以來，就在烏克蘭西部邊境亞沃利夫（Yavoriv）為烏軍提供訓練，建立可以發動游擊戰的民兵部隊，「這些訓練現在派上用場，烏克蘭政府可以積極鼓勵公民加入戰鬥」。

    摩爾說，綠扁帽部隊還駐紮在歐洲，幫助盟國為俄羅斯侵歐的狀況做好準備，「若俄羅斯入侵，絕對是場錯誤，在美國援助下，俄侵烏已遭受慘烈後果，若進一步踏入北約領土，一切就會變得更慘」。

    摩爾最後霸氣表示，若俄羅斯想進一步推動這件事（入侵歐洲），那就會有可怕的後果在等著他們。

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