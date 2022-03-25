俄羅斯同受戰火所苦 BBC：國民生活成本一週激增14％

俄羅斯發動入侵後，烏克蘭國民雖在戰火下過著艱辛的反抗生活，但俄國人民卻也不怎麼好過。（歐新社）

2022/03/25 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯發動入侵後，烏克蘭國民雖在戰火下過著艱辛的反抗生活，但俄國人民卻也不怎麼好過，BBC指出，俄羅斯當地生活成本正在飆升，一週內就激增了14％。

英國廣播公司（BBC）報導指出，根據一項新的官方數據，在入侵烏克蘭後，俄羅斯不僅面臨來自西方的廣泛制裁，在盧布下跌、嚴重通貨膨脹與民生物資大幅漲價之下，過去一週內當地的生活成本就飆升了14％。

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報導指出，自戰爭爆發後盧布就大幅下跌，推高了進口商品的成本，雖然俄羅斯政府試圖透過金融手段支撐市場，但仍無法阻止情況惡化。

俄羅斯經濟部於當地時間週三（23日）表示，截至3月18日的一週內，該國通膨率上升了14.5％，創下2015年底至今的新高點，而在該國某些地區，用於製作食物或釀酒的糖成本上漲了37.1％，寫下歷史性漲幅。

除了糖之外，俄羅斯國內市場在不少項目都迎來誇張的漲幅，如洋蔥市場價全國上漲13.7％，局部地區更飆高至40.4％，尿布、紅茶、衛生紙等民生必需品也都出現了驚人的漲勢。

報導指出，俄羅斯境內萬物皆漲源自劇烈的輸入型通貨膨脹，即盧布持續貶值，俄羅斯想進口任何東西都將面臨指數級的通膨。

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