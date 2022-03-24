射程1.3萬km！北韓「火星十七」洲際彈道飛彈號稱「全球之最」

2020年10月北韓建黨閱兵式上，火星十七新型洲際彈道飛彈首次亮相。（圖翻攝自推特）

2022/03/24 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕南韓聯合參謀本部今天（24日）表示，北韓週四下午朝東部海域疑再發射「火星十七」（Hwasong-17）新型洲際彈道飛彈（ICBM），引發關注。先前北韓疑似試射該飛彈時，美國防部罕見發出「事前警告」，可見非同小可。在此本報將帶讀者了解這款號稱「全球洲際彈道飛彈之最」的火星十七。

根據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部指出，北韓今天下午於平壤順安機場發射的飛行物疑為新型洲際彈道飛彈火星十七，經探測發現，該枚飛彈的射高超過6200公里，射程約為1080公里。這是北韓自2017年11月（當時發射火星十五）後，時隔4年4個月發射最高級別性能的洲際彈道飛彈。

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火星十七在2020年10月北韓建黨日閱兵式首次亮相，在此之前都未試射過，首次試射是在今年2月27日，第二次試射則是在本月5日，這兩次試射都以研發衛星為由，驚動到美國，美國防部本月10日提出警告，稱將就此對北韓祭出新制裁。

專家們認為，北韓前面兩次試射，旨在測試火星十七的發動機及三段火箭分離性能。本月16日，北韓疑進行第三次試射但失敗。

《韓聯社》表示，北韓火星十七的飛彈口徑和長度較原本的「火星十五」（Hwasong-15）有進一步提升，彈頭形狀疑似採用多彈頭分導式載具（MIRV），有「怪物級ICBM」之稱。火星十七首次亮相時，載運該飛彈的是有22個大輪胎的11軸發射車，體積大於火星十五的發射車，車長約22至24公尺，號稱「全球洲際彈道飛彈之最」。

有分析認為，火星十七之所以口徑加大，是因為該飛彈第一、二段火箭性能得到改進，最大射程至少為1.3萬公里，可以打擊到美國本土。另外，火星十七的彈頭形狀與原本的飛彈不同，疑似採用可搭載2至3枚核彈頭的多彈頭分導式載具技術，且據稱火星十七彈頭還裝有彈頭母艙（PBV），但北韓是否確定擁有相關技術還不清楚。

包括今天在內，北韓今年以來幾次疑似試射火星十七的結果看來，雖不及外界推測的最大射程，但美國認為，這幾次測試並不是要展示火星十七的射程範圍，而是對其能力進行初期評估

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