莫德納嬰幼兒用2劑疫苗 臨床試驗效果佳

2022/03/24 00:30

〔中央社〕美國生物技術公司莫德納（Moderna）今天表示，繼供6個月大至6歲嬰幼兒施打的2劑COVID疫苗的臨床試驗顯示安全且能產生強大免疫反應後，它正尋求監管單位批准使用。

具體而言，對此年齡族群施打2劑25微克COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，能產生與對18至25歲年輕族群施打2劑100微克疫苗類似水準的抗體，意味將會有類似程度保護效果。

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莫德納表示，它將會根據此臨床試驗資料於未來數週內，向美國食品暨藥物管理局（FDA）、歐盟藥品管理局（EMA）以及全球其他監管機構申請批准使用。

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）表示，這項試驗結果「對家中有6歲以下小孩的父母是個好消息」、「如今我們擁有從6個月大嬰兒以迄更年長成人的有關我們疫苗成效的臨床資料」。

由於是在傳染力更強Omicron變異株肆虐期間進行臨床試驗，莫德納疫苗在對抗感染方面呈現相對較低效力。在6個月大至2歲族群的疫苗效力為43.7%，2至6歲族群則為37.5%。莫德納表示，這與在成人族群觀察到的結果一致，且它正在評估施打第3劑疫苗的提升效力程度。1110323

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