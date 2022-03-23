日國會演說 澤倫斯基：盼日本持續對俄制裁施壓

烏克蘭總統澤倫斯基以視訊方式在日本國會發表的演說，以俄羅斯控制車諾比核電廠及揚言動用核武、沙林毒氣等日本曾經歷的災難，尋求日本的共同的危機感。（法新社）

2022/03/23 18:49

〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕烏克蘭總統澤倫斯基今天傍晚以視訊方式在日本國會發表長約12分鐘的演說，他感謝日本是亞洲第一個向俄羅斯施壓的國家，並以俄羅斯控制車諾比核電廠及揚言動用核武、沙林毒氣等日本曾經歷的災難，尋求日本的共同的危機感，他希望日本發揮國際的領導力，同時持續對俄制裁施壓。

澤倫斯基先前在各國國會的演說，均有為各國量身打造的手筆，例如在英國的演說引用了邱吉爾和莎士比亞，在美國的演說則提到了珍珠港偷襲、911恐攻及引用金恩博士的「我有一個夢」。

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這次在日本的演說，事前各方也很關注他會提出什麼歷史典故，以及何要求。結果在12分鐘的演說中，澤倫斯基提到俄軍占領車諾比核電廠及烏國境內歐洲最大的核電廠，也提到了俄軍可能動用沙林毒氣等生化武器及核武。日本曾經歷的原爆、福島核災及沙林毒氣恐攻，澤倫斯基似乎有意以此尋求日本共同的危機感。

演說中，澤倫斯基並未如向日本提出具體的防衛支援，也未觸及日俄關係，頗有保留，較具體的部分僅是希望日本持續維持對俄施壓、停止與俄羅斯貿易，並從俄國市場撤出等，在既存的國際組織已無法發揮功能的現狀下，他希望日本發揮國際領導力，創設新的預防機制。

這是日本眾參兩院首次主辦的視訊演說，但國會議場缺乏視訊設備，所以場地移到議員會館內的2處會議室舉行，受限於場地人數的容納量，國會也全程轉播，同步日語翻譯，開放給無法進場的議員及全國民眾即時觀看。首相岸田文雄、外相林芳正、防衛相岸信夫及烏克蘭駐日大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）均出席，日本眾院議長細田博之、參院議長東山昭子在演說前後，分別致詞力挺烏克蘭。

澤倫斯基曾在2019年10月下旬訪日，出席德仁天皇的即位正殿之儀，並與時任首相安倍晉三舉行會談。

照日本國會慣例，以往邀請外國領袖到國會演說，通常是正式訪日，且曾與天皇會面或與首相進行過領袖會談的外國領袖，這次澤倫斯基在國會發表視訊演說，不但為憲政史上首次，且已打破慣例，日本也希望以此凸顯與烏克蘭的連帶感。

澤倫斯基在烏克蘭遭到俄羅斯軍事侵略後，已向歐洲議會、英國、德國、美國及加拿大等國發表國會演議，在七大工業國（G7）預定24日在比利時首都布魯塞爾舉行臨時峰會前，身為G7成員國中唯一亞洲成員國的日本邀請澤倫斯基在國會演說，也增強了日本與歐美同步的象徵意義。

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