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    烏東傳捷報！ 百名俄軍陣亡 陸空皆有斬獲

    俄軍在頓內次克和盧甘斯克地區損失慘重。圖為烏東親俄勢力軍隊。（美聯社）

    俄軍在頓內次克和盧甘斯克地區損失慘重。圖為烏東親俄勢力軍隊。（美聯社）

    2022/03/23 12:41

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，烏軍奮勇抵抗，讓俄軍損失慘重，烏克蘭東部指揮部22日回報，單日擊殺百名俄軍，並擊落4架軍機，陸空均有斬獲。

    烏克蘭國防部稍早在推特表示，22日烏軍在烏東頓內次克和盧甘斯克地區奮戰，擊毀俄方100名士兵、7輛戰車、2輛BMP步兵裝甲車、6門火砲系統以及7輛軍用車輛。

    此外，烏克蘭防空系統也展現戰力，除了擊落4架軍機和2架無人機，也攔截了一枚俄軍發射的「聖甲蟲」（Tuchka-U）戰術飛彈。

    烏克蘭東部軍隊持續固守，阻擋俄軍推進，烏克蘭國防部也在推文激勵「烏軍將會繼續保衛頓內次克和盧甘斯克地區的土地」。

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