烏東傳捷報！ 百名俄軍陣亡 陸空皆有斬獲
2022/03/23 12:41
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，烏軍奮勇抵抗，讓俄軍損失慘重，烏克蘭東部指揮部22日回報，單日擊殺百名俄軍，並擊落4架軍機，陸空均有斬獲。
烏克蘭國防部稍早在推特表示，22日烏軍在烏東頓內次克和盧甘斯克地區奮戰，擊毀俄方100名士兵、7輛戰車、2輛BMP步兵裝甲車、6門火砲系統以及7輛軍用車輛。
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此外，烏克蘭防空系統也展現戰力，除了擊落4架軍機和2架無人機，也攔截了一枚俄軍發射的「聖甲蟲」（Tuchka-U）戰術飛彈。
烏克蘭東部軍隊持續固守，阻擋俄軍推進，烏克蘭國防部也在推文激勵「烏軍將會繼續保衛頓內次克和盧甘斯克地區的土地」。
НА ДОНЕЦЬКОМУ ТА ЛУГАНСЬКОМУ НАПРЯМКАХ УКРАЇНСЬКІ ЗАХИСНИКИ ПРОДОВЖУЮТЬ БОРОНИТИ НАШУ ЗЕМЛЮ— ????????Armed Forces （@ArmedForcesUkr） March 22, 2022
????????захисники знищили:
7 танків
2 БМП
6 арт.систем
2 БпЛА
7 автомобілів
Загальні втрати загарбників склали близько 100 осіб
Підрозділи ППО в небі Донбасу збили 4 ????????літака та ракету «Точка–У» pic.twitter.com/Gt5G9HIqXy