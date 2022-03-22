烏克蘭新都市傳說！「奪魂阿嬤」款待餡餅毒殺8名俄軍

烏克蘭又有新都市傳說，神秘阿嬤的餡餅毒殺了8名俄軍。圖為受到戰火蹂躪烏克蘭長者，非當事人。（法新社檔案照）

2022/03/22 22:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭開打後，引發了全球關注，除了政治角力之外，民間流傳的「都市傳說」，從神出鬼沒的王牌飛官「基輔戰鬼」（Ghost of Kyiv），到靠著創意與勇氣專偷野戰廚房的「頓內茨克肥貓」 （Chonker of ），在網上掀起熱烈討論。而最近其中一個瘋傳的都市傳說指出，一名烏克蘭神秘阿嬤，竟招呼俄羅斯士兵吃下有毒的餡餅，導致8人死亡。

推特流傳一段貼文引發熱議，其中稱來自烏克蘭內政部截獲的對話紀錄，是一位俄羅斯士兵與其女友的對話截圖。這名士兵表示，自己與同袍在進入烏克蘭後，遇見一個阿嬤請大家吃餡餅，導致8名弟兄被裝進棺材抬回家，女友忍不住反問：「她到底是給大家吃了什麼？」士兵回答：「毒藥！」

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俄國入侵烏克蘭後，傳出烏克蘭出現獨立擊落10架俄軍戰機的米格-29戰鬥機，被譽為「基輔戰鬼」（Ghost of Kyiv），後來烏克蘭軍方曝光「基輔戰鬼」在空中作戰時的英姿，似乎是要打破外界對其身分的質疑。

隨即網路上又瘋傳，有一名偽裝成親俄民兵的烏克蘭人，已在烏克蘭東部的敵後偷走十多輛俄軍的野戰廚房，採取一種既勇敢又有創意的方法，嚴重打擊其本來就不足的糧食補給，被民眾稱為「頓內茨克肥貓」（Chonker of Donetsk）。

這項消息在網路上獲得廣泛流傳，甚至有日本同人漫畫家特別為這位身材圓潤的勇者，繪製了一幅身背肉塊與伏特加、口咬香腸、手上還抱著火腿和其他物資的「真男人不回頭看爆炸」式插畫。

漫畫版「頓內茨克肥貓」

烏克蘭新都市傳說「頓內茨克肥貓」 （Chonker of Donetsk），專偷俄軍野戰廚房。（翻攝自推特）

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