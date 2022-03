軍情動態》震懾中國！美國海軍最大遠征基地艦首次現蹤南海

2022/03/22 21:06

〔即時新聞/綜合報導〕中國官媒《央視軍事》微博今天(22日)表示,有衛星觀測發現,美國海軍最大的遠征基地艦米格爾基思號(USS Miguel Keith,T-ESB-5)自去年10月部署西太平洋以來,昨天(21日)首次現蹤南海。

長期關注美軍動態的中國半官方機構「南海戰略態勢感知計畫」(SCSPI)指出,21日上午10點多,中國衛星在南海巴士海峽西南方發現美國米格爾基思號和一艘伯克級(Arleigh Burke Class)驅逐艦,並稱這應該是米格爾基思號第一次進入南海。

《央視軍事》微博今天也轉發SCSPI的消息,指米格爾基思號的排水量多達9萬多噸,僅次於航母,是目前全球最大的常規動力艦艇,能夠起降各型直升機、提供後勤支援或作為指揮和控制中心,自去年10月部屬西太平洋以來首次現蹤南海。

目前美國防部和海軍都未公布有關米格爾基思號現蹤南海的消息。

USNS Miguel Keith (T-ESB-5) and one USN DDG spotted together in the #SouthChinaSea via @sentinel_hub on March 21. It should be the first time for ESB-5 entering the #SouthChinaSea. pic.twitter.com/zDPEJxW4uf