俄軍出兵前意氣風發的樣子,與侵略後灰頭土臉的模樣反差很大。(圖擷自General Staff of the Armed Forces of Ukraine 臉書)

2022/03/22 16:26

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,烏克蘭全民上下一心,共同抵禦外敵的入侵,造成俄軍死傷慘重,昨日烏克蘭國防部在臉書貼出一段影片,影片中將俄軍出征前後的畫面拿出來比較,強烈的反差讓網友們看了不禁莞爾。

烏克蘭國防部(General Staff of the Armed Forces of Ukraine)在臉書貼出一段影片,影片左邊有許多英姿煥發裝備完整的士兵走出,而右邊則是另一群狼狽落魄的俄軍走在路上,接著出現被炸毀、廢棄與燃燒的軍事設備,和俄羅斯自豪的軍武實力形成強烈對比。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭國防部在貼文中表示「影片說明了俄羅斯占領者的期望,但他們面對的現實是痛苦的,保持冷靜!我們一起贏!榮耀歸與烏克蘭!」

網友們看到貼文後也紛紛聲援「你們是最棒的!」、「榮耀歸烏克蘭!」、「俄羅斯軍隊滾開」、「向烏克蘭的英雄們致敬」、「榮耀歸於烏克蘭武裝部隊」、「感謝你們的奉獻」、「俄羅斯的勝利已經是過去式了」。

