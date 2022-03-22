為何俄羅斯執意拿下馬立波？ 英媒歸納四大因素

馬立波市區已被俄軍炸得面目全非。（美聯社）

2022/03/22 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕位於烏克蘭東南的黑海沿岸城市馬立波（Mariupol），遭到俄軍圍困多日，更遭到俄軍不斷砲擊、轟炸，造成大量平民死傷，斷水斷電缺糧的處境也讓馬立波的人道危機日益嚴重。英國《BBC》分析，俄羅斯之所以執意拿下馬立波主要有4大原因，分別是確保克里米亞半島與烏東頓巴斯（Donbas）地區的陸地走廊、扼殺烏克蘭經濟活動、為戰爭宣傳以及提升俄軍士氣。

英國《BBC》報導指出，馬立波雖然在地圖上不太顯眼，但它卻牢牢地釘住來自克里米亞的南線俄軍，南線俄軍目前正朝烏東推進，與烏東的親俄軍隊建立聯繫。前英國遠征軍聯合部隊指揮官巴倫（Richard Barrons）指出，馬立波是俄羅斯到克里米亞半島的一個重要橋梁，如果能攻下此地，對俄國勢必是「重大的戰略成功」。

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馬立波是烏克蘭在亞速海（Sea of Azov）上具有重要戰略意義的港口，同時也是亞速海一帶最大的港口，馬立波港口是烏克蘭出口鋼鐵、煤炭及玉米的重要樞紐，一旦馬立波被俄軍佔領，俄羅斯將完全控制烏克蘭8成以上的黑海海岸線，烏克蘭的海上貿易線將被切斷。

另外，馬立波是烏克蘭國民衛隊「亞速營」（Azov Battalion）的起源地，由於亞速營中有部分人原屬於極右翼極端份子，俄羅斯宣稱其中有許多「新納粹份子」，搭配俄羅斯入侵烏克蘭的「去納粹化」藉口，攻下「新納粹份子的根據地」（馬立波）對莫斯科來說將會是最佳宣傳。

馬立波若遭到俄軍占領，將會大舉提升俄軍士氣，對普廷來說，此次入侵烏克蘭具有歷史意義，烏克蘭的黑海海岸線屬於「俄羅斯帝國」，可追溯至18世紀，普廷希望將黑海海岸線重新歸至俄羅斯治下，並要「將俄羅斯人從基輔的親西方政府暴政中解救出來」。

馬立波市民迫於俄軍砲火，無法好好安葬遺體，只能將遺體暫時在路旁挖坑掩埋。（路透）

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