為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    為何俄羅斯執意拿下馬立波？ 英媒歸納四大因素

    馬立波市區已被俄軍炸得面目全非。（美聯社）

    馬立波市區已被俄軍炸得面目全非。（美聯社）

    2022/03/22 10:50

    〔即時新聞／綜合報導〕位於烏克蘭東南的黑海沿岸城市馬立波（Mariupol），遭到俄軍圍困多日，更遭到俄軍不斷砲擊、轟炸，造成大量平民死傷，斷水斷電缺糧的處境也讓馬立波的人道危機日益嚴重。英國《BBC》分析，俄羅斯之所以執意拿下馬立波主要有4大原因，分別是確保克里米亞半島與烏東頓巴斯（Donbas）地區的陸地走廊、扼殺烏克蘭經濟活動、為戰爭宣傳以及提升俄軍士氣。

    英國《BBC》報導指出，馬立波雖然在地圖上不太顯眼，但它卻牢牢地釘住來自克里米亞的南線俄軍，南線俄軍目前正朝烏東推進，與烏東的親俄軍隊建立聯繫。前英國遠征軍聯合部隊指揮官巴倫（Richard Barrons）指出，馬立波是俄羅斯到克里米亞半島的一個重要橋梁，如果能攻下此地，對俄國勢必是「重大的戰略成功」。

    馬立波是烏克蘭在亞速海（Sea of Azov）上具有重要戰略意義的港口，同時也是亞速海一帶最大的港口，馬立波港口是烏克蘭出口鋼鐵、煤炭及玉米的重要樞紐，一旦馬立波被俄軍佔領，俄羅斯將完全控制烏克蘭8成以上的黑海海岸線，烏克蘭的海上貿易線將被切斷。

    另外，馬立波是烏克蘭國民衛隊「亞速營」（Azov Battalion）的起源地，由於亞速營中有部分人原屬於極右翼極端份子，俄羅斯宣稱其中有許多「新納粹份子」，搭配俄羅斯入侵烏克蘭的「去納粹化」藉口，攻下「新納粹份子的根據地」（馬立波）對莫斯科來說將會是最佳宣傳。

    馬立波若遭到俄軍占領，將會大舉提升俄軍士氣，對普廷來說，此次入侵烏克蘭具有歷史意義，烏克蘭的黑海海岸線屬於「俄羅斯帝國」，可追溯至18世紀，普廷希望將黑海海岸線重新歸至俄羅斯治下，並要「將俄羅斯人從基輔的親西方政府暴政中解救出來」。

    馬立波市民迫於俄軍砲火，無法好好安葬遺體，只能將遺體暫時在路旁挖坑掩埋。（路透）

    馬立波市民迫於俄軍砲火，無法好好安葬遺體，只能將遺體暫時在路旁挖坑掩埋。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不甩俄下通牒 馬立波拒降
    2022/03/22 05:30

    不甩俄下通牒 馬立波拒降
    俄狂炸馬立波 歐盟外長譴責犯下重大戰爭罪行
    2022/03/21 23:14

    俄狂炸馬立波 歐盟外長譴責犯下重大戰爭罪行

    同樣水岸房價減擔 桃園小檜溪唯一水岸地標
    馬立波傳捷報！ 烏克蘭殲滅俄軍特種部隊 扣獲大量軍事裝備
    2022/03/21 18:12

    馬立波傳捷報！ 烏克蘭殲滅俄軍特種部隊 扣獲大量軍事裝備
    俄羅斯要求馬立波烏軍放下武器 烏克蘭副總理：絕不投降
    2022/03/21 09:43

    俄羅斯要求馬立波烏軍放下武器 烏克蘭副總理：絕不投降

    一鍵客製醇香 best嵌入咖啡機開賣
    俄軍猛攻馬立波 外媒：建立克里米亞半島與烏東陸路走廊
    2022/03/20 16:51

    俄軍猛攻馬立波 外媒：建立克里米亞半島與烏東陸路走廊
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播