南韓單日再增逾35萬例 累計確診近千萬例、約總人口20％

南韓昨日再增超過35萬確診病例，南韓政府昨日放寬私人聚會限制，加上Omicron亞種變異株BA.2檢出率遽增，預估這一波疫情觸頂時間將再延後。（歐新社）

2022/03/22 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期急遽延燒，韓媒消息指出，過去一天再增超過35萬確診病例，累計確診突破993萬例。

https://cn.yna.co.kr/view/ACK20220322001400881?section=news

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據《韓聯社》報導，截至今日凌晨0時，南韓新增35萬3980例確診，比前一天增加14.4815萬例，再次回升到30萬例以上。累計確診病例993萬6540例，逼近1000萬例，約佔總人口的20%。

先前南韓政府雖預估，本月12日至22日間這一波流行將觸頂，但隨著昨日放寬私人聚會限制，以及Omicron亞種變異株BA.2檢出率遽增，預估疫情觸頂時間將再延後。

報導提到，過去一天本土病例佔35萬3934例，境外移入則是46例。此外，過去一天新增死亡病例384例，為疫情爆發以來的第二高，累計死亡1萬3141例，平均致死率0.13%。現有重症患者則是1104例，連續15天保持4位數。

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