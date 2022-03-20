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    俄海軍首位高階軍官落難！ 烏克蘭：黑海艦隊副司令陣亡

    烏克蘭今日聲稱俄羅斯黑海艦隊副司令帕利已身亡，此為示意圖，與新聞無關。（彭博）

    烏克蘭今日聲稱俄羅斯黑海艦隊副司令帕利已身亡，此為示意圖，與新聞無關。（彭博）

    2022/03/20 23:05

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭今（20）日聲稱俄羅斯黑海艦隊副司令帕利（Andrey Paliy）已身亡，這也是俄國這次入侵烏克蘭戰役中第一位陣亡的海軍高階軍官。

    綜合外媒報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部今日聲稱，已經殺害俄羅斯黑海艦隊副司令海軍上校（Captain 1st rank）帕利，當時他正在馬立波（Mariupol）附近指揮俄羅斯海軍；不過，此消息目前仍未獲俄方證實，俄國也沒有相關報導，且烏克蘭方面也未說明帕利的確切死因。

    據報導，帕利出生於烏克蘭首都基輔，但他在1993年拒絕宣誓參與烏克蘭軍隊，反而選擇在俄羅斯北部的艦隊服役。

    依照烏克蘭宣稱的戰果，俄國目前已有5位將官陣亡，分別為第150摩托化步兵師的少將指揮官米捷耶夫（Oleg Mityaev）、少將柯列斯尼可夫（Andriy Kolesnikov）、第41聯兵軍團少將參謀長格拉西莫夫（Vitaly Gerasimov）、俄羅斯中將莫德維切夫（Andrei Mordvichev）和少將蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetsky）。

    烏克蘭今日聲稱已經殺害俄羅斯黑海艦隊副司令帕利（見圖）。（圖擷取自推特）

    烏克蘭今日聲稱已經殺害俄羅斯黑海艦隊副司令帕利（見圖）。（圖擷取自推特）

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