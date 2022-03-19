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    暗中挺烏？俄羅斯3太空人 飛行服赫然是烏克蘭國旗配色

    俄羅斯3名太空人抵達國際太空站，赫然穿著烏克蘭國旗黃藍配色的飛行服。（美聯社）

    俄羅斯3名太空人抵達國際太空站，赫然穿著烏克蘭國旗黃藍配色的飛行服。（美聯社）

    2022/03/19 15:09

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯3名太空人阿爾捷米耶夫（Oleg Artemyev）、馬特維耶夫（Denis Matveev）、科薩科夫（Sergey Korsakov），搭乘俄國聯盟號宇宙飛船抵達國際太空站，3人現身時赫然穿著烏克蘭國旗黃藍配色的飛行服，外界認為這可能是在暗中支持被俄軍入侵的烏克蘭。

    據太空新聞網站《Space》報導，美東時間18日下午3時12分（台灣時間19日凌晨3時12分），載有3名俄國太空人的聯盟號和國際太空站碼頭號節點艙對接，大約2個小時後艙門打開，3人依序進入艙內和家屬視訊，他們身上都穿著亮黃色飛行服，左胸則有藍色條紋。

    聯盟號指揮官阿爾捷米耶夫被問到飛行服顏色的問題時，笑稱這是因為倉庫裡的黃色飛行服比較多，就選擇了這一套。不過，有些太空專家並不認為如此，直說這可能是3名太空人暗自表達支持烏克蘭的意思。

    美國國家航空暨太空總署（NASA）前太空人凱利（Scott Kelly），在推特上以英俄雙語高呼「3名俄羅斯太空人穿上烏克蘭的黃色抵達太空站！」NASA前太空人沃茲（Terry Virts）也在推特直說「哇，船員們，幹得好！」

    不過，也有外國網友認為這只是巧合而已，因為阿爾捷米耶夫、馬特維耶夫、科薩科夫都畢業於莫斯科國立鮑曼技術大學，該校的校徽就是以黃色和藍色為主。

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