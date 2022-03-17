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    愛子公主成年後首場記者會 自曝優點是「到哪都能睡」！

    去年底剛滿20歲的愛子內親王，本月17日舉辦自己成為成人皇族後首場記者會。（歐新社）

    去年底剛滿20歲的愛子內親王，本月17日舉辦自己成為成人皇族後首場記者會。（歐新社）

    2022/03/17 21:54

    〔即時新聞／綜合報導〕日本德仁天皇的長女愛子內親王，去年12月1日滿20歲，今天（17日）在皇居御所舉行成為成人皇族的首場記者會，按慣例向外界介紹自己並分享近期規劃，另外她也對昨晚（16日）發生的強震表達慰問。

    根據日媒《NHK》 報導，日本皇室成員只要滿20歲即成為「成人皇族」，愛子公主在今天的個人首場記者會上，一開始就提到昨晚在宮城縣、福島縣發生規模7.4的強震，表示自己聽到有民眾罹難，內心相當難過，「對於災民，我由衷表達慰問之意」。

    目前就讀日本東京學習院大學文學系的愛子公主，表示自己目前以學業為重，但也會珍惜執行公務的工作，會盡全力輔佐日皇及其他皇族。

    在被問到個人特質時，愛子公主自認是個穩健且天真無邪的人，缺點是自己從小就怕生，今後會努力克服。至於優點，愛子公主逗趣表示沒有特別注意自己有什麼優點，要說的話就是「到哪都能睡著」。

    此外有媒體也好奇愛子公主的理想型，她回應稱自己還沒考慮過戀愛的問題，但希望未來的對象是相處起來愉快的人；被問及去年結婚的堂姐、秋篠宮家長女小室真子的事時，愛子公主僅簡單表示真子很照顧她，希望堂姐能幸福。

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