烏克蘭投降就能避免傷亡？矢板明夫：放下武器只是把命交給敵人

矢板明夫說，台日都有許多人譴責澤倫斯基（見圖）不投降，造成傷亡慘重。（法新社）

2022/03/17 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，戰事進入第三週，日媒《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，不論日本還是台灣都有一些「和平主義者」，譴責烏克蘭總統澤倫斯基沒有投降，造成死傷慘重，但他認為，「放下武器，並不一定能夠換來苟安，僅僅是把自己的命運交給了敵人而已。」

矢板明夫在臉書發文說，不論在日本還是在台灣，都有一些所謂的「和平主義者」，不斷批評澤倫斯基，說澤倫斯基不顧國民死活，一直刺激強者，如果早些投降，就可能避免很多民間人的傷亡，但他不同意這種說法。

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矢板明夫說，澤倫斯基的決策或許不是完美，但烏克蘭是一個民主國家，澤倫斯基是民選總統，代表全國人民的意志，烏克蘭人之所以頑強抵抗，並不是為了保護領袖，而是為了保衛自己的家園、親人和生活方式。

矢板明夫指出，1939年納粹德國閃電戰進攻波蘭，蘇聯突然宣布和波蘭簽定的和平條約失效，也開始入侵波蘭，而當時的波蘭政府命令軍隊不要抵抗，讓蘇聯輕易占領波蘭東部，導致2萬多名波蘭軍官、官員、學者、工程師等社會菁英在蘇聯境內的卡廷森林被殺害，這就是有名的卡廷慘案。

矢板明夫認為，放下武器並不一定能換來苟安，只是把自己的命運交給敵人，「我想，烏克蘭人和澤倫斯基之所以到現在還在頑強抵抗，可能是因為他們熟知曾經發生在鄰國的慘痛歷史，不願重蹈覆轍。」

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