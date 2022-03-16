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    歐洲理事會史上首例 俄國會籍遭剔除

    歐洲理事會表決通過撤銷俄國會籍。（路透）

    歐洲理事會表決通過撤銷俄國會籍。（路透）

    2022/03/16 07:32

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國對烏克蘭發動侵略，行徑不被國際組織所接受。主司歐洲人權問題的歐洲理事會（Council of Europe）當地時間週二的大會將決定俄國去留，但俄國在表決前先行遞函退出理事會，理事會最後也以216票絕對多數同意將俄國剔除，為成立以來首例。

    《路透》報導，歐洲理事會譴責俄國對烏克蘭的侵略行為，並在議員大會中討論其去留。俄國在認定自己遭剔除已無可避免的情況下，先行提出退出理事會的要求，為二戰後第二例。首次是希臘在1969年因軍事政變面臨被剔除的下場，先行退出。5年後恢復民主制度才重新加入。

    雖然俄國先行退出，議員大會仍進行去留表決，最後以216票同意、0票反對、3票棄權通過，這也是歐洲理事會首度將會員掃地出門。主席克斯（Tiny Kox）在推特寫道，「俄國對理事會會員烏克蘭的侵略令人無法接受，要求即刻全面停火，終結戰爭。」

    俄國在上月25日就因入侵烏克蘭遭凍結會員權限，直到今日決定退出，指控是西方國家破壞人權團體。退出後，人權公約將不再適用於俄國，俄國人也無法向歐洲人權法院控告政府。

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