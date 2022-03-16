台灣人改成「東亞人」？英國書商被踢爆配合中國審查

英國出版商被踢爆，為了迎合中國政府審查，在出版品中將涉及中國異議藝術家艾未未的內容刪除。（法新社）

2022/03/16 05:31

〔國際新聞中心／綜合報導〕兩家英國出版商被踢爆，在針對西方讀者出版的圖書中，迎合北京當局審查規定，刪除涉及台灣和中國政府禁止的內容，使其得以在中國以低廉成本印刷。英國《金融時報》掌握的證據首次表明，在西方銷售的圖書也自我審查，以取悅北京當局。

《金融時報》15日引述兩名熟知內情的消息人士報導，這種向中國管制言論低頭的行徑，目的是確保其出版品能在中國印刷。自2020年以來，非虛構文學作品出版商Octopus Books至少在2本書中刪除提及台灣的內容，甚至將與台灣相關的內容全部刪除。

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繪本出版商Quarto則在2020年出版被紐約時報列為暢銷書的《這本書反對種族主義》（This book is Anti-Racist，暫譯），提及香港和中國異議藝術家艾未未的相關內容全部遭到刪除。在一本書中，「台灣人」（Taiwanese）被改成「東亞人」（East Asian）；兩本書裡描述的西藏也被修改，指其為中國領土。

這不是西方出版業第一次被發現為了迎合中國而自我審查。2017年，英國學術出版商「施普林格自然集團」（Springer Nature）和劍橋大學出版社（Cambridge University Press）便曾以遵守中國政府規定為由，禁止中國境內讀者閱讀至少千餘篇「敏感」文章而遭到抨擊。

由於中國的印刷商在出版內容方面受到法律限制，Octopus Books和Quarto為了遷就中國的印刷廠，對自家圖書進行審查，金融時報掌握的資料證實，這些修改確實發生。

香港浸會大學新聞學教授閭丘露薇質問，當這些出版商瞭解中國政府對出版內容的法令和限制後，為什麼仍然選擇以較低廉的成本在中國印刷圖書？她認為，這場爭議只是受到利益驅動的外國企業，如何積極配合中國政治審查的最新案例。

出版商向《金融時報》表示，在印刷成本低於其他地方的中國，出版業的經營變得愈來愈困難。去年，美國印刷大廠RR Donnelley & Sons發表一份備忘錄，《金融時報》指出，便提到中國印刷廠無法印製涉及新疆人權侵犯的書籍，也不准出現暗示武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒起源於中國的內容。

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