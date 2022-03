俄軍砲火無情 威脅烏克蘭宗教、藝術和自然遺產

俄軍對烏國城市的轟炸行動愈發猛烈,砲火無情襲擊,四處可見斷壁殘垣,烏克蘭豐饒的宗教、藝術和自然遺產正面臨與日俱增的威脅。圖為烏克蘭南部港口城市馬立波(Mariupol)的建築物遭炸毀。(法新社)

2022/03/15 17:11

〔中央社〕俄羅斯入侵烏克蘭後遲遲無法攻破首都基輔,俄軍對烏國城市的轟炸行動愈發猛烈,砲火無情襲擊,四處可見斷壁殘垣,烏克蘭豐饒的宗教、藝術和自然遺產正面臨與日俱增的威脅。

烏克蘭有7處奇觀被聯合國教科文組織(UNESCO)列為世界遺產,UNESCO疾呼將這些重要歷史遺跡列為保護對象。

●聖索菲亞主教座堂

聖索菲亞主教座堂(Saint Sophia Cathedral)雄偉絕倫,是基輔最著名的標誌性建築,金色洋蔥式圓頂高塔、馬賽克藝術和壁畫將這座大教堂裝飾得美侖美奐。

聯合國教科文組織1990年將聖索菲亞主教座堂列為世界遺產,基輔巨大的洞窟修道院(Kiev Pechersk Lavra)和鄰近的救世主教堂(Church of the Saviour at Berestove)同樣受到聯合國保護。

聖索菲亞主教座堂的歷史可追溯至11世紀,但自18世紀開始以巴洛克風格重建。

對烏克蘭人和整個斯拉夫東正教世界而言,這座大教堂具有高度的象徵意義。

與君士坦丁堡(Constantinople,現今的伊斯坦堡)聖索菲亞大教堂(Hagia Sophia)媲美的聖索菲亞主教座堂,是11世紀基輔基督公國的象徵,而基輔公國是現代烏克蘭和俄羅斯的搖籃。

●利維夫歷史中心建築群

自1998年來,烏克蘭西部的利維夫歷史中心建築群一直名列聯合國教科文組織世界遺產名錄。

這座擁有70萬人口的城市舊稱蘭堡(Lemberg),自中世紀以來「幾乎完好無損」。

儘管精雕細琢的巴洛克式建築如今占主導地位,但過去不同種族社群聚居拼湊出來的痕跡仍然存在。

布科維納與達爾馬提亞大主教府(Residence of Bukovinian and Dalmatian Metropolitans)是一處位於烏克蘭西部美麗小鎮車尼夫契(Chernivtsi)的建築群,同樣被聯合國教科文組織列為世界遺產。

●木造教堂

喀爾巴阡山脈(Carpathian Mountains)中的美麗木造教堂,也受到聯合國教科文組織保護。

其中有8座坐落於烏克蘭,其餘則在鄰國波蘭。

聯合國教科文組織的世界遺產名錄,還包括從挪威延伸到黑海的三角測量點斯特魯維測地弧(Struve Geodetic Arc)。

●原始森林

聯合國教科文組織也將喀爾巴阡山脈的原始山毛櫸森林列為世界遺產。

此外,名列世界遺產的還有克里米亞(Crimea)的陶里克切索內斯(Tauric Chersonese)古城,這是古希臘多利安人在西元前5世紀所建的城市遺址。位於黑海北岸的克里米亞2014年遭俄羅斯兼併。

烏克蘭已向聯合國教科文組織提議保護另外17處遺址,包括可追溯至19世紀的黑海港市敖德薩(Odessa)的歷史中心,以及位於基輔以北約150公里、歷史悠久的中世紀宗教和政治中心切爾尼戈夫(Chernihiv)。

