海域遭電子偵察艦非法闖入 菲律賓召見中國大使

中國解放軍815A型電子偵察艦。圖為舷號854天狼星號偵查艦。（日本防衛省統合幕僚監部提供）

2022/03/14 23:31

〔中央社〕菲律賓今天表示，一艘中國海軍艦艇在菲國海域非法「徘徊」（lingering），菲律賓為此召見中國大使要求說明。這是兩國最新一起外交爭端。

菲律賓外交部表示，中國艦艇「未經許可」進入菲國群島水域。這艘解放軍815型（又稱東調級）電子偵察艦於1月29日至2月1日在菲律賓最大航道蘇祿海（Sulu Sea）航行，並無視一再要求其撤離的命令。

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這艘中國電偵艦來到菲律賓巴拉望島（Palawan）附近的庫約（Cuyo）群島，以及明多羅島（Mindoro）外海的阿波島（Apo），但它宣稱是在「進行無害通過（innocent passage）」。

菲律賓外交部指出，「然而，它的行動並未遵循可被認為是連續和快速的航跡，而是在蘇祿海徘徊了3天」，並指控該船「非法闖入」。

「中國解放軍海軍792艦的行為，不能算是無害通過，而是侵犯了菲律賓的主權。」

法新社報導，中國駐馬尼拉大使館並未立即回應評論此事的請求。

去年，數百艘中國船隻出現在爭議海域內南沙群島的牛軛礁（Whitsun Reef）一帶，引發馬尼拉和北京之間的緊張情勢升高。

去年11月，同樣是在南沙群島，菲律賓船隻運送物資給駐守仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的陸戰隊官兵時，遭到中國海警船發射水砲攻擊。

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