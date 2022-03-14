為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    海域遭電子偵察艦非法闖入 菲律賓召見中國大使

    中國解放軍815A型電子偵察艦。圖為舷號854天狼星號偵查艦。（日本防衛省統合幕僚監部提供）

    中國解放軍815A型電子偵察艦。圖為舷號854天狼星號偵查艦。（日本防衛省統合幕僚監部提供）

    2022/03/14 23:31

    〔中央社〕菲律賓今天表示，一艘中國海軍艦艇在菲國海域非法「徘徊」（lingering），菲律賓為此召見中國大使要求說明。這是兩國最新一起外交爭端。

    菲律賓外交部表示，中國艦艇「未經許可」進入菲國群島水域。這艘解放軍815型（又稱東調級）電子偵察艦於1月29日至2月1日在菲律賓最大航道蘇祿海（Sulu Sea）航行，並無視一再要求其撤離的命令。

    這艘中國電偵艦來到菲律賓巴拉望島（Palawan）附近的庫約（Cuyo）群島，以及明多羅島（Mindoro）外海的阿波島（Apo），但它宣稱是在「進行無害通過（innocent passage）」。

    菲律賓外交部指出，「然而，它的行動並未遵循可被認為是連續和快速的航跡，而是在蘇祿海徘徊了3天」，並指控該船「非法闖入」。

    「中國解放軍海軍792艦的行為，不能算是無害通過，而是侵犯了菲律賓的主權。」

    法新社報導，中國駐馬尼拉大使館並未立即回應評論此事的請求。

    去年，數百艘中國船隻出現在爭議海域內南沙群島的牛軛礁（Whitsun Reef）一帶，引發馬尼拉和北京之間的緊張情勢升高。

    去年11月，同樣是在南沙群島，菲律賓船隻運送物資給駐守仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的陸戰隊官兵時，遭到中國海警船發射水砲攻擊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國船艦密集出沒蘭嶼海域 海軍全程掌握監控
    2022/03/03 11:38

    中國船艦密集出沒蘭嶼海域 海軍全程掌握監控
    澳洲控軍機遭雷射光照射 中國不認帳：假訊息
    2022/02/21 23:10

    澳洲控軍機遭雷射光照射 中國不認帳：假訊息

    八點檔女神驚爆假貨爭議！出面道歉
    中國海警阻撓運補 菲總統參選人赴南海宣示主權
    2021/11/22 21:09

    中國海警阻撓運補 菲總統參選人赴南海宣示主權
    中科院11月密集射擊火砲飛彈 中國艦船頻出沒花東海域窺探
    2021/11/18 22:10

    中科院11月密集射擊火砲飛彈 中國艦船頻出沒花東海域窺探

    零碳服務 信義房屋參與新北節能E好宅
    軍情動態》防衛省指中國海軍「順時針繞行日本」 目標疑為牽制英航艦
    2021/09/15 13:27

    軍情動態》防衛省指中國海軍「順時針繞行日本」 目標疑為牽制英航艦
    中國新型兩棲攻擊艦「海南號」服役 專家：有望部署南海
    2021/04/25 11:33

    中國新型兩棲攻擊艦「海南號」服役 專家：有望部署南海
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播