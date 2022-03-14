烏俄最新一輪談判現場曝光 烏總統顧問嘆：溝通困難...

波多利亞克曝光烏俄第四輪會談現場，這次雙方改採視訊方式會談，可以看到兩國代表都穿便服出席談判。（圖翻攝自Mykhailo Podolyak推特）

2022/03/14 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的高級顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliak），稍早在推特透露與俄談判已開始，但他坦言雙方溝通困難，依舊難有共識，但烏方仍會持續與俄國斡旋。

同時是烏克蘭談判團成員的波多利亞克，台灣時間14日傍晚6點10分於推特分享烏俄第四輪談判的現場畫面。這次雙方改採視訊方式會談，可以看到兩國代表都穿便服出席談判。

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波多利亞克表示，最新一輪談判已展開，雙方皆積極表達且堅持各自立場，這讓溝通變得困難，「爭執的理由是兩國政治體制差異太大」。

波多利亞克在會前就先於推特表示，今天的談判聚焦在達成停火、俄國撤軍，烏方立場從未改變，就是俄方先停火，之後才有討論的意義。

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. ???????? is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. ???????? is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP — Михайло Подоляк （@Podolyak_M） March 14, 2022

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