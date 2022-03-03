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    烏克蘭代表團已搭直升機赴會 烏俄第二輪談判數小時內展開！

    烏克蘭總統顧問今天稱，烏克蘭代表團已搭乘直升機前往談判地點，預計幾小時內會與俄國展開談判。圖為上月28日烏俄首輪會談畫面。（法新社）

    烏克蘭總統顧問今天稱，烏克蘭代表團已搭乘直升機前往談判地點，預計幾小時內會與俄國展開談判。圖為上月28日烏俄首輪會談畫面。（法新社）

    2022/03/03 20:53

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯在本週一（2/28）的首輪會談沒有取得進展，各界皆相當關注後續發展。雖然昨天（2日）烏俄雙方都稱會舉行第二輪會談後就沒下文，但今天（3日）烏克蘭總統顧問終於宣布，烏克蘭代表團已搭乘直升機前往談判地點，預計幾小時內會展開談判。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的助理在台灣時間2日晚間證實會與俄方繼續談判，俄官媒《塔斯社》（TASS） 也於同天曝光第二輪會談將在白俄羅斯布列斯特州（Brest）的比亞沃維耶扎原始森林（Belovezhskaya）保護區（與波蘭接壤）舉行。

    另一俄官媒《衛星通訊社》（SPUTNIK） 週四指出，俄羅斯代表團長梅金斯基（Vladimir Medinsky ）表示，將按原定計畫，於白俄布列斯特州進行談判。他宣稱一直有與烏國代表團保持聯繫，原本會談的時間改訂於3日下午3點（台灣時間晚間8點）開始，但烏國看來是沒能趕到。

    不過《路透》 稍早報導指出，澤倫斯基助理表示，烏克蘭代表團已搭乘直升機，前往波蘭與白俄羅斯邊境的談判地點，預計幾小時內會與俄羅斯代表進行第二輪談判。至於這次的代表團成員，昨天澤倫斯基助理就已經宣布是原班人馬，包括國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）、烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliak）及烏克蘭外交部副部長托奇茨基（Mykola Tochytsky）。

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