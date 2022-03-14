龐皮歐：美須協助台灣人做好自衛準備 才能壓制習近平氣焰

美國前國務卿龐皮歐13日受訪表示，在烏俄衝突爆發之際，中國領導人習近平正在關注美國如何因應海外局勢，若美國不幫助台灣人做好自衛準備，只會助長習近平的氣焰。（法新社）

2022/03/14 15:28

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國前國務卿龐皮歐週日（13日）受訪表示，在俄烏衝突爆發之際，中國領導人習近平正在關注美國如何因應海外局勢，若美國不幫助台灣人做好自衛準備，只會助長習近平的氣焰，並認為除了美國，台灣還需要日本和南韓協助。

龐皮歐接受福斯新聞頻道節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）訪問，這是他本月稍早訪問台灣與新加坡後，首度接受媒體採訪。

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龐皮歐表示，他認為拜登總統在協助烏克蘭方面已經落後，「拜登政府從去年夏天以來就一直落後，我們幾個月以來就知道俄國總統普廷在建立部隊和設施，我們早應協助烏克蘭人建立部隊和設施，但我們總是太遲、太慢、太少。」

龐皮歐指出，俄國入侵烏克蘭引發全球關注，也讓台灣擔心台海是否可能再陷危機，如果北京當局因為俄國入侵烏克蘭而變得膽大妄為，外界恐更加擔心，中國可能入侵台灣。

龐皮歐指出：「每個（台灣）人都知道，他們從來不是共產國家中國的一份子，他們不想成為中國人。我們應該去做去年夏天沒能為烏克蘭人民做到的事情，我們應該為台灣盡一己之力。川普政府做到了，我們努力為台灣提供武器系統。」

龐皮歐說，台灣人準備因應這項艱難挑戰， 但認為台灣需要美國、日本和南韓支持，並說東南亞國家都很擔心，他們知道習近平正看著美國是否拿普廷沒轍，並關注華府準備如何幫助美國在世界各地的朋友與盟邦，「如果我們不幫助台灣人民做好自衛的準備，只會讓習近平更加膽大妄為」。

龐皮歐在訪台期間曾發表聲明，主張美國應該外交承認中華民國台灣是主權獨立的國家。

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