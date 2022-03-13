中國江蘇要民眾「舉報防疫線索」 最高獎金4.4萬

上海成為疫區後，鄰近的江蘇省竟有地方政府要民眾「檢舉」來自上海的人員。圖為上海民眾戴口罩防疫。（歐新社）

2022/03/13 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國多個地區近日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起，直轄市上海也淪陷。鄰近上海的江蘇省有地方政府為防範疫情，竟要民眾「舉報」來自上海等疫區的人員，還祭出檢舉獎勵，最高獎金超過1萬元人民幣（下同，約新台幣4.4萬元）。

根據中國「鳳凰網」報導，江蘇省無錫市新吳區12日公告，民眾若檢舉有患者接觸史等應隔離而未隔離者，獎勵2000元；檢舉居家監測期間擅自外出者，獎勵1000元；檢舉由疫區抵達而未報備或瞞報者，獎勵500元。上述被檢舉者若檢測為陽性，檢舉者可再獲獎勵1萬元。

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報導指出，江蘇省南通市金新街道12日也發布公告，民眾若檢舉政府尚未掌握且未採取防疫措施的上海等中高風險地區來人線索，經查證屬實就獎勵200元。

公告引發中國網友熱議，有網友表示「江蘇也開啟了抓人模式」、「如果這種價值觀被宣傳開，那這個世間再無良知可言」、「沒事的時候大家都想當上海的後花園，現在呵呵」。不過相關公告目前似乎已被撤除，無法查詢。

有金新街道工作人員向中國「奇點財經」表示，公告發了之後又被撤除，可能是相關人員對此事看法歧異，而目前當地也沒有民眾檢舉。

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