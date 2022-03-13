香港再增3.2萬確診！累計3993病歿已超越武漢

香港今（13）日新增3萬2430例武漢肺炎確診病例，並再添190人病歿，累計死亡人數超越武漢市。（美聯社）

2022/03/13 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，今（13）日新增3萬2430例確診病例，並再添190人病歿，讓累計死亡人數達3993人，已超越最早陷入疫情的中國湖北省武漢市官方統計病故3869例。

綜合港媒報導，香港官方週日通報新增3萬2430例確診，使第5波疫情累計病例達到69萬4246例；死亡病例則再添190例，加上延遲通報的74人，使第5波疫情的病歿人數達到3780例，死亡率提高至0.54%。

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香港衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，最近數天日增病例約3萬，沒有進一步上升，但病毒傳播和活躍仍非常高，預料未來幾天仍會維持相同情況。

港媒指出，香港前4波疫情共有213人死亡，加上第5波至今已有3780人病歿，讓香港疫情爆發2年多以來，死亡病例已達3993例，超過武漢市累計死亡人數。根據官方數據，武漢累計確診5萬535例，死亡3869人。

歐家榮表示，香港死亡個案中，有89.4%未接種疫苗或只打了一劑，80歲以上死亡個案，91.5%沒打疫苗或只打一劑。

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