武漢肺炎》香港再增近3萬例196死 殯葬業：逼近負荷極限

香港網路上今天流傳照片，疑為香港某公立醫院因遺體過多難以處理，導致急診室出現「人屍緊鄰」慘況。（擷取自「公務員secrets」臉書粉專）

2022/03/11 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，今天新增近3萬例確診與196例死亡。香港政府官員表示，近日疫情似逐漸平穩，但暫未見下降跡象，還需觀察1至2週。香港殯葬業者則指出，香港每天都有100多名患者死亡，加上原有死亡人數，已逼近殯葬業界負荷極限。

綜合港媒報導，香港今天新增2萬9381例確診，其中1萬8888例來自PCR檢測、1萬493例來自快篩；同時也新增196例死亡，年齡介於24歲至107歲；另外還有98例延遲通報的死亡個案，年齡介於34歲至100歲，死亡日期為2月28日至3月9日期間。

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香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，近日香港疫情未再見到爆發式上升，似乎逐漸平穩，但暫未見有下降跡象，可能需要再觀察1至2週。他強調，當前香港疫情疫情仍屬嚴峻，民眾仍要保持謹慎並落實防疫措施，如有鬆懈疫情或將反彈。

香港殯葬業商會理事長郭凱邦向媒體表示，香港平均每天有100多人死亡，加上近日每天再多100多名武肺患者死亡，殯葬業界的負荷能力已差不多到了極限。他也批評香港政府只增加火化時段，卻未考慮其他配套，如政府發放死亡文件延遲等，導致喪葬流程依然緩慢。

今天香港網路上流傳照片，疑似是香港某公立醫院遺體過多難以處理，導致急診室出現「人屍緊鄰」的慘況。香港醫管局總行政經理何婉霞今天表示，照片應是攝於數日或數星期前，目前情況已改善，對於引起病人不安感到相當抱歉。

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