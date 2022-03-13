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    莫里森：對太平洋島國疫苗外交 阻止了北京入侵

    澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，透過提供太平洋島國疫苗，澳洲得以阻擋中國對這個地區的「入侵」。（歐新社）

    澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，透過提供太平洋島國疫苗，澳洲得以阻擋中國對這個地區的「入侵」。（歐新社）

    2022/03/13 17:00

    〔中央社〕澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，透過每星期與太平洋島國領袖會談以及提供疫苗援助，澳洲得以阻擋中國對這個地區的「入侵」。

    中國提供警察與鎮暴裝備給索羅門群島後，其對太平洋的軍事野心引發憂心，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上月因此宣布美國將重新在索羅門群島設立大使館。

    莫里森接受「第9電視台」（Nine）「今日週末」（Weekend Today）節目訪問時表示，中國從不掩飾其在太平洋島嶼成立軍事基地的渴望，但這至今尚未成真，原因就是澳洲和太平洋地區密切合作，在其他人提供協助前，就先提供了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

    莫里森表示：「我每週都和太平洋領袖交談，這確保我們得以阻止我們的地區遭到入侵，因為我們與太平洋地區有著共同的價值觀。」

    澳洲歷史上就是太平洋島國的最大援助者，但中國增加在此區域的基礎建設貸款和援助，並向區域樞紐斐濟提供了軍事裝備。

    中國先前表示，澳洲與美國正在「復活冷戰思維」，中國的協助會「替中國與太平洋島國的未來構建共同體」。

    中國是澳洲重要的貿易夥伴，但隨著北京為報復坎培拉要求調查COVID-19起源而制裁澳洲產品，兩國緊張關係持續升高。

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