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    西方情報界推測：普廷恐罹癌服用類固醇致臉腫、智能退化

    西方情報界人士推測，俄羅斯總統普廷可能罹患癌症、失智症或帕金森氏症，而臉和脖子腫脹等症狀，很有可能是因為長期服用類固醇所致。（法新社）

    西方情報界人士推測，俄羅斯總統普廷可能罹患癌症、失智症或帕金森氏症，而臉和脖子腫脹等症狀，很有可能是因為長期服用類固醇所致。（法新社）

    2022/03/13 17:19

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已逾2週，據外媒披露，西方情報界人士指出，俄羅斯總統普廷在鏡頭前看起來「蒼白又浮腫」，且近年行為愈來愈古怪，推測可能罹患癌症、失智症或帕金森氏症，而臉和脖子腫脹等症狀，很有可能是因為長期服用類固醇所致。

    綜合外媒報導，由美國、澳洲、加拿大、紐西蘭與英國組成的「五眼聯盟」（Five Eyes，FVEY）中的高級官員透露，援引來自俄國克里姆林宮（Kremlin）的消息後，現年69歲普廷揮軍入侵烏克蘭也許能從生理現象解釋。

    據安全部門人士透露，普廷周圍的人員都有發現，「普廷在過去5年左右的決策過程發生變化，他說話的說服力、清晰度開始出現明顯變化，普廷看待世界的態度、想法也有轉變」。

    英國情報人員推測，普廷恐罹患癌症、失智症或者帕金森氏症（Parkinsons disease），因此必須長期服用類固醇等藥品治療，因此很可能引發「類固醇狂躁」（steroid rage），即服用類固醇引起情緒暴躁，生理因素使普廷的智能退化，同時改變了心智平衡，臉和脖子腫脹現象，也可能是服用類固醇產生的副作用。

    西方情報界消息人士表示，近年來普廷行為愈來愈古怪，近期在鏡頭前也出現蒼白的臉、臃腫的外表，且堅持讓克里姆林宮訪客提前在酒店隔離2週，疑擔心自身感染「併發症」致死，或正在使用抑制免疫系統的藥物。

    據悉，上月普廷和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）見面時，雙方分別坐在約3.9公尺長桌的各一端。

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