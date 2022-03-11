俄方拋「烏俄總統」見面！烏國總統辦公室回應了

烏克蘭總統辦公室副幕僚長卓夫科瓦（右）稍早接受CNN主播安達臣（左）專訪。（圖擷取自@BeckyCNN官方推特）

2022/03/11 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏兩國外長會談已於10日結束，雙方針對停火並未達成具體共識。而針對俄方做球，透露俄國總統普廷，不反對與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）見面一事，烏國總統辦公室也回應，他們準備好與普廷會談，但不會對俄方開出的條件，作出任何妥協。

據美媒《CNN》報導，烏克蘭總統辦公室副幕僚長卓夫科瓦（Igor Zhovkva）表示，儘管烏俄外長於土耳其安塔利亞市（Antalya）的會談並未取得任何重大突破，但他們自一開始，就不對這次協商抱持樂觀態度。

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卓夫科瓦指出：「他們（烏俄外長）見面是好事，但很不幸地，我們可以說，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）並不是能拍板的人，止戰、停火及撤軍的決定，都只有一個人能做。」而卓夫科瓦暗指能做決定的人，就是俄國總統普廷。

卓夫科瓦透露，澤倫斯基已經準備好透過外交形式解決問題，但目前尚未收到普廷或他助理捎來的消息。

而針對加入北約（NATO）一事，烏國的態度似乎也有鬆動，卓夫科瓦透露，若是NATO還未準備好接受烏克蘭加入，他們願意保持中立；不過，他仍重申各界應給予烏國嚴格的安全保障，確保未來這種醜陋的侵略戰爭，不會再次重演。

卓夫科瓦表示，烏克蘭想與普廷及其他鄰國合作，建立一個「新歐洲安全體系」（the renewed security system of Europe）。

"Ukraine will not surrender to Russian armed forces."

Deputy head of @APUkraine Igor Zhovkva tells me what guarantees Ukraine want from Russia - as another round of negotiations falls through: pic.twitter.com/squRyocoSt — Becky Anderson （@BeckyCNN） March 10, 2022

卓夫科瓦指出，烏國總統澤倫斯基（右）已準備好和俄國總統普廷（左）會談。（美聯社）

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