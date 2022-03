俄方拋「烏俄總統」見面！烏國總統辦公室回應了

2022/03/11 16:18

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏兩國外長會談已於10日結束,雙方針對停火並未達成具體共識。而針對俄方做球,透露俄國總統普廷,不反對與烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)見面一事,烏國總統辦公室也回應,他們準備好與普廷會談,但不會對俄方開出的條件,作出任何妥協。

據美媒《CNN》報導,烏克蘭總統辦公室副幕僚長卓夫科瓦(Igor Zhovkva)表示,儘管烏俄外長於土耳其安塔利亞市(Antalya)的會談並未取得任何重大突破,但他們自一開始,就不對這次協商抱持樂觀態度。

卓夫科瓦指出:「他們(烏俄外長)見面是好事,但很不幸地,我們可以說,俄國外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)並不是能拍板的人,止戰、停火及撤軍的決定,都只有一個人能做。」而卓夫科瓦暗指能做決定的人,就是俄國總統普廷。

卓夫科瓦透露,澤倫斯基已經準備好透過外交形式解決問題,但目前尚未收到普廷或他助理捎來的消息。

而針對加入北約(NATO)一事,烏國的態度似乎也有鬆動,卓夫科瓦透露,若是NATO還未準備好接受烏克蘭加入,他們願意保持中立;不過,他仍重申各界應給予烏國嚴格的安全保障,確保未來這種醜陋的侵略戰爭,不會再次重演。

卓夫科瓦表示,烏克蘭想與普廷及其他鄰國合作,建立一個「新歐洲安全體系」(the renewed security system of Europe)。

"Ukraine will not surrender to Russian armed forces."

Deputy head of @APUkraine Igor Zhovkva tells me what guarantees Ukraine want from Russia - as another round of negotiations falls through: pic.twitter.com/squRyocoSt