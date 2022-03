澤倫斯基首曝「烏軍1300人陣亡」 俄國折損近10倍兵力

2022/03/13 15:28

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭,戰火延燒超過2週,烏國總統澤倫斯基12日首度談論烏軍傷亡情況,指已有約1300人戰死沙場。

綜合《路透》等外媒報導,烏克蘭總統澤倫斯基12日透過記者會表示,自俄烏戰爭爆發以來,已有1300多名烏克蘭士兵陣亡,據悉這是基輔當局首度公開烏軍死傷數字。

另一方面,澤倫斯基稱俄軍已折損約1萬2000名兵力,「(烏俄)在比例上約是1比10,但這並不讓我感到欣喜。」同日,澤倫斯基指出,截至11日約有500多名俄國士兵投降。

⚡️ Zelensky: 1,300 Ukrainian soldiers killed by Russia.



This is the first time President Volodymyr Zelensky mentioned Ukraine’s estimated military casualties.



Ukraine’s Armed Forces estimate Russian casualties to be over 12,000.