澤倫斯基首曝「烏軍1300人陣亡」 俄國折損近10倍兵力

俄烏戰火延燒逾2週，烏國總統澤倫斯基12日首度談及烏軍傷亡情況，指已有1300餘人戰死沙場。（歐新社資料照）

2022/03/13 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭，戰火延燒超過2週，烏國總統澤倫斯基12日首度談論烏軍傷亡情況，指已有約1300人戰死沙場。

綜合《路透》等外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基12日透過記者會表示，自俄烏戰爭爆發以來，已有1300多名烏克蘭士兵陣亡，據悉這是基輔當局首度公開烏軍死傷數字。

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另一方面，澤倫斯基稱俄軍已折損約1萬2000名兵力，「（烏俄）在比例上約是1比10，但這並不讓我感到欣喜。」同日，澤倫斯基指出，截至11日約有500多名俄國士兵投降。

⚡️ Zelensky: 1,300 Ukrainian soldiers killed by Russia.



This is the first time President Volodymyr Zelensky mentioned Ukraine’s estimated military casualties.



Ukraine’s Armed Forces estimate Russian casualties to be over 12,000. — The Kyiv Independent （@KyivIndependent） March 12, 2022

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