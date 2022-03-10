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    烏克蘭總統辦公室爆料：澤倫斯基至少躲過10多次暗殺

    烏克蘭總統辦公室首長透露，澤倫斯基至今已躲過至少10多次暗殺，西方國家情報單位也指出澤倫斯基是俄軍的「頭號目標」。（歐新社）

    烏克蘭總統辦公室首長透露，澤倫斯基至今已躲過至少10多次暗殺，西方國家情報單位也指出澤倫斯基是俄軍的「頭號目標」。（歐新社）

    2022/03/10 15:07

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭採取軍事入侵近2週，日前外媒爆料烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）曾1週內躲過3次暗殺，近日烏克蘭總統辦公室首長接受專訪時透露，澤倫斯基至今已躲過至少10多次俄軍暗殺行動。

    綜合外媒報導，烏克蘭總統辦公室首長波多利亞克（Mikhail Podolyak）於9日接受專訪時表示，僅管上週英國「泰晤士報」（The Times）報導提到澤倫斯基在1週內躲過3次暗殺，不過實際上，他已躲過至少10多次來自俄軍的暗殺行動，同時西方國家情報單位也指出，澤倫斯基是俄羅斯軍隊的「頭號目標」。

    波多利亞克透露，俄軍的暗殺部隊早已滲透進入烏克蘭，不過烏克蘭情報單位充分掌握俄羅斯情資與特務蹤跡，得以在暗殺執行人員抵達總統府前，先行瓦解敵方的行動。

    據悉，克里姆林宮（Kremlin）所支持的俄國傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group），在烏國首都基輔安排約400名人，且握有1份「24人暗殺名單」，其中烏國總理什米加爾（Denys Shmyhal）也名列在內。

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