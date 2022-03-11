俄軍持續砲襲人道走廊 ！澤倫斯基怒轟：徹頭徹尾的恐怖舉措
2022/03/11 12:12
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭第16天，儘管雙方曾協議於9日停火12小時，撤離平民，但俄軍並未守諾，持續對南方的馬立波市（Mariupol）空襲，讓烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）相當不滿，而他也透露，2天內約有10萬人自烏國各城撤離。
綜合外媒報導，澤倫斯基表示，近2日已有約10萬名烏國民眾從各城市撤離，但他也控訴，俄軍仍持續對馬立波市的人道走廊進行攻擊。
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澤倫斯基透露，他將派出一支卡車車隊，前往遭到圍困的馬立波市，運送食物、水及藥品。
澤倫斯基也透過影片表示：「佔領者（俄軍）在原應為人道走廊的地區，發動坦克車攻擊行動，是徹頭徹尾的恐怖舉措。」
澤倫斯基也說：「他們（俄軍）收到了明確的命令，將扣押馬立波市（民眾）當成人質，嘲笑他們，並不斷對市內進行轟炸及砲擊。」
烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）也坦言，目前無法從被包圍的馬立波市離開。
烏克蘭政府控訴俄軍，9日對馬立波市內一棟婦產科醫院空襲，導致1名年輕女孩在內的3民眾喪生。
而俄羅斯政府承諾，每天都會開放人道走廊，讓烏國民眾撤離，但他們拒絕接受撤往俄國的疏散路線。